Das Design von Echtgeld-Spielautomaten

Videospiele, mobile Spiele-Apps und gute Spielautomaten gibt es heute viele.

Die Kunst für den Spielentwickler besteht allerdings darin, ein durchdachtes und stimmiges Gesamtwerk zu kreieren. Gerade im Bereich der Spielautomaten ist das grafische Design ein ausschlaggebender Faktor – auch wenn das die meisten Nutzer überhaupt nicht bewusst wahrnehmen.

Die Kunst des Entwicklers eines Spielautomaten ist die Nutzung der visuellen Kraft der Gestaltung, um Menschen von dem Spiel an einem seiner Slots zu überzeugen. Dies geschieht für den Spieler meist völlig unbewusst. Dennoch ist das Design ein Punkt, der gerade bei ständig frequentierten Spielautomaten den Unterschied macht. Wer heute in einem Casino, ob online oder offline, die Automatenspielhalle betritt, findet meist eine Vielzahl unterschiedlicher Optionen. Das Grafikdesign zeigt dabei den Spielern schon von weitem an, dass es hier möglich ist, einen Jackpot zu gewinnen. Ein gutes Beispiel sind diese Echtgeld-Spielautomaten hier. Denn die Glücksritter sind eher bereit, den Knopf zu drücken, wenn auch das Design stimmt.

Wer einmal die Gelegenheit hatte, ein Casino zu betreten, das noch nicht von Besuchern bevölkert war, um dort den Saal mit den Spielautomaten zu sehen, weiß, wovon gesprochen wird. Hier stehen unzählige lebhafte, farbenfrohe und einzigartige Kunstwerke. Schillernd, leuchtend und abwechslungsreich laden sie jeden Besucher ein, den einen oder anderen Euro zu investieren, um einen großen Gewinn zu erwirtschaften. Allerdings gilt es auch in diesem Rahmen Regeln zu beachten, damit der Spielspaß auch tatsächlich eine Freude bleibt. Wer sich nun fragt, warum diese Slots so beliebt sind, findet in den Erklärungen von Entwicklern der Branche Antworten.

Kreativität in Kombination mit Grafik

Ein wichtiges Verkaufsargument ist laut Experten die grafische Aufmachung der Slots. Je kreativer diese ist, desto wahrscheinlicher ist die Entscheidung eines Spielers für den Spielautomaten. Wer sich dabei die Zeit nimmt und die Spielautomaten online, mit denen in einer Spielbank, vergleicht, wird durchaus große Unterschiede feststellen. Gerade die Aufmachung im Internet bietet noch einmal mehr Möglichkeiten, den Glücksritter vom Angebot dank aufwendiger Grafik zu überzeugen. Denn mit dieser wird nicht nur das eigentliche Spiel aufgewertet. Das Kunstwerk wird in der Fantasie des Nutzers geschaffen. Denn wer an einem Slot mit Bruce Lee, Eye Of Ra oder anderen spielt, hat bestimmte Erwartungen und Vorstellungen. Damit jeder Slot-Fan dann auch findet, was er sich verspricht, braucht es das entsprechende Grafikdesign.

Eine wichtige Komponente in der Umsetzung ist dabei dann auch der Einfluss von kulturellen Faktoren. Da im Osten eher abergläubisch gedacht wird, kann hier mit Glückssymbolen gepunktet werden; im Westen hingegen ist diese Symbolik oftmals weniger zielführend. Hier zählt mehr die Farbwahl und die Umsetzung. So ist etwa bei Casino-Besuchern die Farbe Blau sehr beliebt. Wer nun darauf achtet, findet diese Farbe oft als Augenfarbe der Figuren auf den Spielautomaten. Gerne gesehen ist ebenfalls Wasser als Symbol des Lebens. Damit versuchen die Entwickler, eine besondere Ebene zum Spieler zu schaffen.

Ähnlich wie es die Werbung um den Menschen herum tut, nutzen auch Grafikdesigner ihre Fertigkeiten, um die Spielautomaten zu wahren Kunstwerken werden zu lassen. Dazu passt dann auch, dass gerade ältere Modelle heute zu heiß begehrten Sammlerstücken gehören.