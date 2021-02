Über 300.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche erreichten 2015 Deutschland und damit auch die Schulen.

Nur waren diese auf die Herausforderung kaum vorbereitet. Fünf Jahre später war es für Anant Agarwala Zeit für eine Bilanz. In seinem 2020 im Dudenverlag erschienenen Buch „Das Integrationsexperiment – Flüchtlinge an der Schule“ fragt er danach, was funktioniert hat und ob das Chaos der Anfangsmonate in routinierte Bahnen gelenkt wurde.

Der „Zeit“-Journalist berichtet online über seine Recherche und macht damit den Auftakt für die von der Bildungskoordination des Schul- und Sportamts verantworteten Reihe für Neuzugewanderte „Migration und Bildung online“. Anmeldungen per E-Mail an bildungskoordination@sus.karlsruhe.de. -ps/pat