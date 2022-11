Das sind die beliebtesten Teesorten der Welt

Unabhängig davon, ob er weiß, schwarz oder auch grün ist – weltweit erfreut sich das Heißgetränk Tee einer überaus großen Beliebtheit.

Einige Kulturen schwören so bspw. vor allem auf den Tee, wenn es um seine heilenden Kräfte geht. Andere Menschen können auf das Getränk etwa nicht aufgrund seiner wachmachenden Wirkung oder des puren Genusses verzichten.

Im Handel ist dabei eine schier unüberblickbare Auswahl an verschiedenen Teesorten zu finden. In ihrem Alltag setzen die Menschen in Großbritannien somit etwa auf den Schwarztee, während in Asien weißer und grüner Tee besonders beliebt ist. Geht es um die Topliste der beliebtesten Sorten des Tees weltweit, wird diese allerdings mit Abstand von dem Schwarztee angeführt. Auf Platz zwei und drei finden sich der weiße und der grüne Tee.

Die Deutschen greifen besonders gerne zu Kräutertee, neben diesem stehen jedoch auch fruchtige Teesorten überaus hoch im Kurs. Doch ganz unabhängig davon, welche Teesorte nun den persönlichen Favoriten darstellt: Gefunden werden kann diese mit Sicherheit in der umfassenden und abwechslungsreichen Auswahl von TeaClub Tee im Onlineshop.

Der Schwarztee

Die beliebteste Teesorte der gesamten Welt ist der Schwarztee – somit können sich längst nicht nur die Menschen in Großbritannien für diesen Teegenuss begeistern.

Die Popularität des schwarzen Tees lässt sich vor allem auf seinen überaus feinen Geschmack zurückführen. Darüber hinaus wirkt die Teesorte anregend und kann somit am Morgen einen wertvollen Wachmacher darstellen. Es ist somit kaum verwunderlich, dass besonders diejenigen, die keinen Kaffee trinken, gerne auf den Schwarztee zurückgreifen.

Durch eine besonders hohe Qualität zeichnet sich im Übrigen der schwarze Tee aus Indien aus – diese lässt sich mit jedem Schluck wahrnehmen, besonders, wenn es sich um eine hochwertige Bio-Variante handelt. In vielen Fällen werden durch den Verkauf des Tees auch die lokalen indischen Bauern unterstützt, sodass mit dem Teegenuss ebenfalls ein gutes Gewissen einhergeht.

Der Grüntee

Den zweiten Platz auf der Liste der beliebtesten Sorten Tee wird von grünem Tee belegt. Dieser wirkt u.a. entschlackend auf dem Körper, weshalb viele Anhänger auf diesen auch im Zuge einer Diät schwören. Daneben zeigt sich der Konsum von grünem Tee ebenfalls im Rahmen einer Detoxkur als überaus sinnvoll, da dieser zu einer effektiven Entgiftung des Körpers beiträgt.

Darüber hinaus hat der grüne Tee allerdings noch mehr zu bieten: Er zeichnet sich durch seine antioxidativen Eigenschaften aus und wirkt – wie auch der Schwarztee – anregend auf den Organismus. Am Morgen stellt grüner Tee daher ebenfalls eine große Hilfe beim Wachwerden dar.

Zu empfehlen ist bspw. der Sencha-Grüntee aus Japan, der im Rahmen eines kontrollierten biologischen Anbaus gewonnen wird. Diese Teesorte besticht durch ihr besonders sanftes Aroma. Im Vergleich zu grünem Tee, der aus China stammt, zeigt sich die japanische Variante hinsichtlich ihres Geschmacks sowohl als hochwertiger als auch als intensiver.

Der weiße Tee

So zeigt sich, dass sich die Welt des Tees grundsätzlich als überaus farbenfroh zeigt. Geht es um die beliebtesten Teesorten, darf jedoch auch der weiße Tee keinesfalls fehlen. Weltweit rangiert dieser auf dem dritten Platz – u.a. lässt sich dies auf seine beeindruckenden gesundheitsfördernden Eigenschaften zurückführen. Der weiße Tee enthält nicht nur Koffein, sondern ebenfalls eine große Menge an Mineralstoffen und Vitaminen, darunter etwa Kalium, Calcium, Eisen, Zink, Natrium und Fluorid.

Diejenigen, die ihren Genussmoment mit dem weißen Tee in besonderem Maße zelebrieren möchten, können dafür etwa auf ästhetisch verpackte Teesäckchen zurückgreifen, welche einfach in eine Tasse oder eine Kanne mit heißem Wasser gehangen werden. Der weiße Tee ist darüber hinaus selbstverständlich ebenfalls als biologisch angebaute Variante erhältlich, welche für die lokalen Bauern außerdem faire Preise für ihre Produkte sicherstellen.

Der Oolong-Tee

In Deutschland gehört der sogenannte Oolong-Tee zu den Sorten, die nicht allzu bekannt sind. Dies lässt sich allerdings durchaus als schade bewerten, denn der Oolong-Tee zeichnet sich durch seine überaus große Fülle an Mineralstoffen und Vitaminen aus. Darüber hinaus schätzen ihn seine Anhänger aufgrund seiner unterstützenden Eigenschaften bei einer angestrebten Gewichtsreduktion oder bei Diabetes.

Eine Premiummischung des Ooling-Tees kann so etwa Löwenzahn, Ingwer, Zitronengras und zahlreiche weitere Zutaten enthalten, die vor allem Ruhe und Entspannung fördern. Somit eignet sich der Oolong-Tee besonders für den Genuss am Abend, um die Seele nach Herzenslust baumeln zu lassen und von dem Stress und der Hektik des Alltags abzuschalten.

Der Hibiskusblütentee

Geschätzt wird der Hibiskusblütentee vor allem in den wärmeren Monaten des Frühlings und des Sommers. Sein Aroma zeigt sich als fruchtig und fein, daneben besticht er durch seine satte rote Färbung.

Nicht zu vernachlässigen sind jedoch auch die zahlreichen positiven Wirkeigenschaften auf den Organismus, durch welchen der Hibiskusblüten Tee überzeugen kann – so geht von ihm etwa ein cholesterin- und blutdrucksenkender Effekt aus.

Die gesunden Eigenschaften des Hibiskustees lassen sich dabei besonders gut ausschöpfen, wenn auf ein Produkt mit schonend luftgetrockneten Hibiskusblüten zurückgegriffen wird, welche außerdem kontrolliert angebaut wurden. Der Tee aus Hibiskusblüten eignet sich sowohl für einen heißen als auch für einen kalten Genuss – bspw. in Form einer willkommenen Erfrischung an heißen Sommertagen. Doch unabhängig davon, in welcher Jahreszeit der Tee konsumiert wird: Er stellt immer einen verlässlichen Durstlöscher dar.

Der Fencheltee

Das Trinken von Fencheltee empfiehlt sich längst nicht nur für Babys und Kleinkinder. Er hilft vor allem dem Magen-Darm-Trakt, etwa bei Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen. Somit kann der Fencheltee auch Erwachsene in hohem Maße durch seine wohltuende Wirkung auf das Verdauungssystem überzeugen.

Um auch den Genuss auf einem möglichst hohen Niveau zu halten, sollte bspw. einmal Fencheltee mit Anisaromen probiert werden. Von diesem Tee profitiert nicht nur die Gesundheit in hohem Maße, sondern ebenfalls die Geschmacksnerven – er zeigt sich als überaus würzig und kräftig.

Der Hagebuttentee

Tee, welcher aus Hagebutten gebrüht wird, ist besonders in Deutschland überaus beliebt. Die Hagebutten stellen dabei die Früchte der Heckenrose dar, welche sich durch eine überaus hohe Konzentration an Vitamin C auszeichnen.

Der Hagebuttentee stellt somit einen wertvollen Helfer bei aufkommenden Erkältungen dar, außerdem trägt er zu einer effektiven Stärkung des Immunsystems dar. Darüber hinaus eignen sich getrocknete Hagebutten längst nicht nur dazu, sie in Form von Tee aufzubrühen, sondern ebenfalls als Zutat in Smoothies oder im morgendlichen Müsli stellen sie eine hervorragende Wahl dar.