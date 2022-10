Das sind die Vorteile von Online-Nachhilfe

Bereits seit Jahrzehnten wird der klassische Nachhilfe-Unterricht von Schülern in Anspruch genommen, die in der Schule den Anschluss an den Lernstoff verloren haben und ihre Noten zukünftig verbessern möchten.

Seit einigen Jahren gibt es jedoch auch eine Alternative zum klassischen Nachhilfe-Unterricht vor Ort: Die Online-Nachhilfe. Heutzutage existieren zahlreiche Online Nachhilfe Anbieter, welche SchülerInnen und Studenten die Möglichkeit geben, vollkommen orts- und zeitunabhängig effektiv zu lernen. Benötigt werden dafür nicht mehr als eine Internetverbindung und ein PC oder Laptop. Durch welche überzeugenden Vorteile sich diese innovative Form der Nachhilfe im Detail auszeichnet, erklärt der folgende Beitrag. Günstige Kosten Das erste Argument, welches für die Online-Nachhilfe spricht, sind die Kosten, die mit dieser verbunden sind. Im Durchschnitt beträgt der Preis in Deutschland für eine Stunde Nachhilfe-Unterricht ca. 15 Euro. Online-Privatunterricht ist bereits zu Preisen ab 20 Euro pro Stunde erhältlich. Wie sich die Kosten für die Nachhilfe im Internet im individuellen Einzelfall gestalten, ist selbstverständlich immer von dem jeweiligen Anbieter, dem Fach, dem Wissenstand des Schülers und der Qualifikation des Nachhilfelehrers abhängig. Dennoch zeigen sich die Kosten für das virtuelle Lernen im Vergleich zu der klassischen Nachhilfe als wesentlich geringer. Darüber hinaus entfallen außerdem die Kosten für die Anfahrt, da die Nachhilfe ganz bequem von zuhause aus in Anspruch genommen werden kann. Zeitunabhängiges Lernen Daneben bietet die Online-Nachhilfe die Möglichkeit, nicht nur vollkommen orts-, sondern auch zeitunabhängig zu lernen. Befindet sich der Schüler so bspw. noch im Urlaub und hat vergessen, dass schon bald die nächste Klassenarbeit ansteht, stellt dies heutzutage kein Problem mehr dar: Der jeweilige Lernstoff kann ganz einfach im Internet aufgearbeitet werden. Wird sich darüber hinaus für einen Anbieter der Online-Nachhilfe entschieden, der nicht mit Videochat-Unterrichtsstunden arbeitet, muss sich für das Lernen an keinerlei festen Termin gehalten werden. Wann immer es gerade passend ist, kann das jeweilige Lernangebot so in Anspruch genommen werden – rund um die Uhr von jedem Ort! Spielerisches Lernen für höhere Motivation Vielen Schülern fällt es überaus schwer, sich nach dem eigentlichen Schulunterricht im Zuge der Nachhilfe noch einmal dem Lernstoff zu widmen. Sie möchten viel lieber ihre Freizeit an der Spielekonsole oder dem Fernseher genießen. Das Lernen im Internet zeigt sich jedoch besonders für die medienaffine Generation gleich wesentlich attraktiver als das Wälzen der herkömmlichen Schulbücher. Die Online-Nachhilfe-Anbieter stellen bspw. u.a. ansprechende Videos zur Verfügung, welche die Lerninhalte überaus anschaulich darstellen. Daneben sind auch interaktive Lern-Apps und -Spiele zu finden, bei denen das Erlernte unter Beweis gestellt werden kann. Dadurch, dass sich das Lernen so als besonders innovativ und abwechslungsreich zeigt, finden die Schüler eine höhere Motivation dazu, sich auch nach der Schule noch der Nachhilfe zu widmen und können diese ebenfalls langfristig aufrechterhalten. Immer den passenden Nachhilfelehrer finden Die Online-Nachhilfe bietet den Schülern i.d.R. außerdem die praktische Möglichkeit, zu jeder Zeit in persönlichen Kontakt mit den erfahrenen und qualifizierten Lehrkräften zu treten. Sollten für sie so noch offene Fragen oder Unklarheiten zu einem bestimmten Thema bestehen, können sie diese stets stellen, ob während des Schuljahres oder in der Ferienzeit. Der Großteil der Nachhilfe-Anbieter im Internet stellt den Schülern außerdem entsprechende Foren bereit, in denen sie sich nicht nur mit den Lehrkräften, sondern außerdem mit anderen Nachhilfeschülern austauschen können.