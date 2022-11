Den Garten im Nu auf Vordermann bringen

Gartenarbeit ist oftmals mit viel Zeit und Aufwand verbunden.

Es gibt jedoch einige Tricks, die dazu beitragen, dass die Aufgaben schnell und einfach erledigt werden können. U.a. kommt es dabei auf die richtigen Utensilien sowie das nötige Wissen an. Deshalb empfiehlt sich dieser Beitrag insbesondere für Anfänger, was die Arbeiten im Garten angeht, aber es finden sich auch Tipps für Hobbygärtner.

Alle Bäume und Sträucher auf die passende Höhe zuschneiden

Wenn der Winter vorbei ist, sollten die ersten Arbeiten im Garten erledigt werden. Hierbei ist es in erster Linie wichtig, dass alle Bäume und Sträucher, die zu groß geworden sind, geschnitten werden. Es sollte darauf geachtet werden, ob die entsprechenden Pflanzen zum Sommer hin oder erst danach gekürzt werden sollen. Dies kann je nach Art sehr unterschiedlich sein und bei Nichtbeachten können im schlimmsten Fall die Äste dauerhaft beschädigt werden.

Damit die Arbeit schnell und einfach erledigt werden kann, sollte auf das entsprechende Gartenwerkzeug zurückgegriffen werden. Bei kleineren Sträuchern reicht für das Schneiden eine einfache Gartenschere aus. Für dickere Büsche und Bäume sollte jedoch mit einer professionellen Kettensäge gearbeitet werden. Kettensägen gibt es in vielen verschiedenen Varianten, wobei die meisten Unterschiede in den Größen und der Antriebsweise liegen. Es gibt Modelle, die benzinbetrieben oder elektrobetrieben sind. Für kleinere Bäume kann auf eine elektrobetriebene Kettensäge zurückgegriffen werden, für größere Bäume sollte über die Anschaffung einer benzinbetriebenen Variante nachgedacht werden.

Tipp: Falls der Umgang mit der Kettensäge nicht vertraut ist, sollte dies nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist sinnvoll, wenn es einmal von einer Person vorgemacht wird, die die Handhabung beherrscht und anschließend bei der eigenen Benutzung für Fragen und Anmerkungen an der Seite steht.

Den Garten für den Sommer ansprechend dekorieren

Ein eigener Garten soll eine Wohlfühloase und gleichzeitig ein Rückzugsort sein. Deshalb ist es wichtig, dass ausreichend Platz für die kreative Entfaltung zur Verfügung steht. Wie der perfekte Garten aussieht, hängt von den eigenen Vorstellungen ab. Für den einen ist es sehr wichtig, dass ausreichend Sitzplätze vorhanden sind, damit alle Freunde und die ganze Familie bei Grillabenden kommen können. Um dies zu realisieren, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie bspw. eine Loungegarnitur oder ein großer Tisch mit zahlreichen Stühlen und Auflagen.

Für den anderen ist es entscheidender, dass der Garten ein Spieleparadies für die Kinder bietet und für den nächsten ist eine schöne Dekoration das A und O. Bei der Dekoration kann z.B. auf ausgefallene Skulpturen von einem Künstler zurückgegriffen werden. Diese bieten einen Hingucker im Garten und mit entsprechenden Scheinwerfern können die Skulpturen auch am Abend beleuchtet werden. Ansonsten bietet sich als Dekoration für den Garten auch ein Vogelhaus an, sodass die heimischen Vögel während des Winters ausreichend Futter finden. Die eigene Gestaltung eines Vogelhauses kann sehr viel Spaß machen und kann zudem an die Optik der restlichen Gartendekoration angepasst werden.

Tipp: Meistens ist auch bei der Gartendekoration weniger mehr und es braucht oft nur ein paar wenige Hingucker, damit der Garten ansprechend aussieht. Wichtiger ist oft, dass der Rasen und die Büsche und Sträucher gepflegt aussehen und der Garten nicht verwildert aussieht.