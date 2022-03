Kann ein Kinderbuch zur Weltliteratur zählen?

Wenn es nach Kritiker Denis Scheck geht, unbedingt! Und so reiht sich in seinen zeitgemäßen Kanon der auf sämtliche Genre- oder Sprachgrenzen pfeifenden 100 wichtigsten Werke „Karlsson vom Dach“ ebenso ein wie „der Klassenclown der Gegenwartsliteratur“ Michel Houllebecq. Von Ovid über Tolkien, Simone de Beauvoir, Shakespeare und W.G. Sebald bis J.K. Rowling – charmant, wortgewandt und klug erklärt der Moderator der Fernsehsendungen „Lesenswert“ (SWR) und „Druckfrisch“ (ARD), was man geschmökert haben muss und warum. -pat