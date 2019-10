Der einarmige Bandit – Die Slotmaschine

Der 1895 erstmals aufgestellte einarmige Bandit ist ein weltbekannter und bis heute überall gern gesehener Spielautomat.

Er sollte durchaus mit Vorsicht genossen werden, denn er kann einem schnell vom Freund zum Feind werden. Mit oftmals bunten und schönen Grafiken weiß er sich durchaus in Szene zu setzen, wirft mit Freispielen, Bonusrunden und Gamble-Funktionen nur so um sich und lenkt so die Aufmerksamkeit auf das Spielgeschehen. Dahinter steckt natürlich die Anregung, dass man spielt und dabei auch ausreichend Spaß hat.

Für jedes Motto, jede Feierlichkeit und Kategorie weiß er sich „anzuziehen“; sogar für weltbekannte Kinohits wie z.B. „Conan“, „Jurassic Park“ oder „Planet der Affen“ hat er etwas in seinem Kleiderschrank. Seit neuestem haben Spieler sogar die Möglichkeit, ihn herauszuputzen: Der ein Video-Slot „My Slot“ kann individuell vom Spieler angepasst werden. Mit beliebig veränderbaren eigenen Bildern und Klangeffekten ist dieser Fünf-Walzen-, Drei-Reihen- und Neun-Gewinnlinien-Slot ein wahres Spielerlebnis und dank Wild- und Scatter-Symbolen (Joker), einer Freispielfunktion und einem dreifachen Multiplikator kaum zu übertreffen!

Doch welchen Slot man in einem Online-Casino spielt, ist sehr verschieden. Man kommt in puncto Spielvergnügen aber in keiner Einrichtung zu kurz und findet fast immer das richtige Spiel. Wer bis dato in keinem Online-Casino gezockt hat und ein Neuling auf dem Glücksspielmarkt ist, muss nicht verzagen: Es gibt mittlerweile viele Casino Ratgeber im Netz, die Anbieter checken und je nach Testergebnis benoten. Durch diesen Service spart man sich kostbare Zeit und Nerven.