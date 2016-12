Die „Saunaführer“-Neuauflage der Regionen Freiburg, Schwarzwald und Karlsruhe bietet wieder Entspannung, Erholung, Wellness und Genuss mit 39 Sauna-Gutscheinen.

Ob Offenburger Highlight-Sauna, das Friedrichsbad in Baden-Baden oder das hiesige Europabad - der „Saunaführer“ schlägt mittels persönlicher Einschätzungen von Buchnutzern und Betreibern wertneutral Saunen vor, anhand der reichen Bebilderung und der ausführlichen Beschreibung findet so jeder die passende Erholung – egal ob allein, zu zweit, in der Gruppe oder mit der ganzen Familie. Die Gutscheine sind bis 1.2. 2019 gültig. -pat



INKA verlost fünf Exemplare von „Der Saunaführer für meine Region Freiburg, Schwarzwald & Karlsruhe“. Teilnahme per E-Mail bis Mi, 18.1. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Heißer Winter“. Postadresse nicht vergessen!