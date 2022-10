Der technologische Fortschritt & seine Auswirkungen auf traditionelle Sektoren

Die Gesellschaft ist nicht immun gegen alle technologischen Fortschritte – und muss es logischerweise auch nicht sein.

Ebenso wenig wie die Unternehmen, die den Menschen die neuesten Möglichkeiten bieten und ihren Dienstleistungs- und Produktkatalog weiterentwickeln wollen, um wettbewerbsfähig zu sein. Es gibt unzählige Marktnischen, in denen die Technologie deren Arbeitsweise grundlegend verändert hat. In diesem Artikel werden wir uns einige von ihnen ansehen.

Die digitale Unterhaltung ist eine Evolution für sich

Die Freizeitgestaltung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. In den zurückliegenden 15 Jahren hat sich diese Entwicklung beschleunigt, vor allem dank verbesserter Mobiltelefone, welche zum wichtigsten Instrument der Freizeitgestaltung geworden sind. Der Zugang zu Videospielen und audiovisuellem Material wie Musik (mit Apps wie Youtube oder Spotify) sowie zu Serien oder Filmen (dank Plattformen wie Netflix oder HBO) haben die Gewohnheiten der Nutzer stark verändert, insbesondere was den Konsum von Unterhaltungsmedien angeht. CDs oder DVDs werden praktisch nicht mehr gekauft, ebenso wenig wie Videospiele. Heutzutage greift man für die Nutzung des Unterhaltungsangebots auf die Cloud zurück, manchmal ganz ohne Download, nur durch Streaming, sodass man die Wiedergabe einfach stoppen und später wieder fortsetzen kann. Der Ausbau der Datennetze wie dem aktuellen 5G und dem weiter verbreiteten 4G+, spielen hierbei eine große Rolle.

Fin-Tech-Unternehmen & ihr Wandel im Finanzwesen

Das Aufkommen von Fin-Tech hat zu einem Modellwechsel in der traditionellen Finanzwelt geführt. Nach der Digitalisierung der traditionelleren Unternehmen, wie z.B. Banken, kam vor etwa zehn Jahren ein neues Geschäftsmodell auf, das die Standards auf ein höheres Niveau bringen wollte. Anstatt diese bestehenden Modalitäten zu imitieren, bestand ihr Impuls darin, neue Lösungen und Systeme zu entwickeln, um sich an die Wünsche und Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft anzupassen. NAGA, ein Fin-Tech-Unternehmen, das sich hauptsächlich auf Geldanlagen konzentriert, wollte sich für alle Arten von Händlern öffnen, unabhängig von ihren Vorkenntnissen. Dafür haben sie ihre digitale Umgebung mit verschiedenen Tools ausgestattet, die die Einbindung der breiten Öffentlichkeit erleichtern: Schulungen, Copy-Trading oder ihr Status als Social-Trading-Plattform (die den Kontakt zwischen verschiedenen Kunden fördert) sowie detaillierte und aktuelle Informationen über verschiedene Vermögenswerte wie u.a. Kryptowährung, Aktien oder Devisenhandel.

Diese Umgebung, NAGA Trade, ist ein gutes Beispiel für den Wandel des Sektors durch das Auftauchen von Fin-Tech-Unternehmen. Dabei geht es darum, die Rolle des Nutzers so zu verändern, dass er oder sie eine aktivere Rolle spielt. Es geht um den informierten und frei agierenden Kunden, dem ein umfassendes, angenehmes und intuitives Umfeld angeboten wird; ein Mehrwert im Vergleich zu den traditionelleren und starren Modalitäten, die die Gesellschaft bis vor einem Jahrzehnt kannte.

Der Paradigmenwechsel in der Kommunikation

Wer Mitte der 90er Jahre glaubte, dass das Mobiltelefon unsere Art zu kommunizieren völlig verändern würde, hat Recht behalten. Ob man sich damals vorstellen konnte, dass diese Veränderungen so aussehen würden, wie wir sie heute erleben, ist eine andere Frage. Das Telefonat ist einer anderen Art der Interaktion gewichen, die kürzer, weiter verbreitet, konstanter und anschaulicher ist. Gemeint sind damit Messagingplattformen wie Whats App oder Telegram und soziale Netzwerke wie Instagram, Twitter und Tik Tok.

Ist es der technologische Fortschritt, der neue Lösungen hervorgebracht hat, oder ist es die Technologie, die sich an die neuen Anforderungen der Gesellschaft angepasst hat? Es ist schwer zu sagen, wer den Trend gesetzt hat. Was klar ist: Telefonanrufe haben zugunsten einer anderen Art der Interaktion abgenommen haben, die sich mehr darauf konzentriert, Inhalte zu teilen und darauf zu warten, dass andere darauf zugreifen, interagieren und ihn vervollständigen. Man reagiert mit einem Bild oder Video auf ein anderes Bild oder Video. Das Kommunikationsverhalten hat sich verändert und es ist schwierig vorherzusehen, wohin es sich in den kommenden Jahren entwickeln wird.