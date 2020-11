DHBW: Online-Campustag 2020

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe präsentiert sich samt komplettem Studienangebot in Chats und Onlinevorträgen.

Studieninteressierte, aber auch ihre Eltern erwartet ein facettenreiches Programm: Virtuelle 360-Grad-Rundgänge, Livechats und Videokonferenzen bieten die Möglichkeit, die DHBW Karlsruhe interaktiv kennenzulernen. In Onlinevorträgen stellen ProfessorInnen der Hochschule die Studiengänge der Fachbereiche Gesundheit, Technik und Wirtschaft vor; Mitarbeiter der Partnerunternehmen geben Auskunft über den Ablauf der Praxisphasen und beantworten Fragen rund ums duale Studium.

Die Studienberaterin berät per Livechat über Studienorientierung, Zulassungsvoraussetzungen und den Bewerbungsprozess. Darüber hinaus gibt es Informationen zum Ablauf sowie Tipps zur Vorbereitung und zum Einstieg ins Studium. Als weitere Programmpunkte gewährt das Center for Advanced Studies (CAS) Einblicke ins Masterprogramm der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und das International Office erläutert die Auslandsprogramme der DHBW Karlsruhe. Dazu berichten Studierende vom Leben an der Hochschule.

Bereits am Mi, 18.11. können Studieninteressierte am landesweiten Studieninformationstag der Hochschulen an der DHBW Karlsruhe Online-Schnuppervorlesungen besuchen. Zudem beraten Studierende und die Studienberaterin in Livechats. Eine Anmeldung und eine Software-Installation sind nicht erforderlich. -pat