DHBW-Studieninfotag 2019

Die Duale Hochschule vereint akademisches Lernen und Berufspraxis.

Das Studium wechselt zwischen intensiver Betreuung an der Hochschule und dreimonatigen Praxisphasen in ihren Partnerunternehmen. Am Studieninformationstag stellt sich die DHBW mit ihren drei großen Fachbereichen Gesundheit, Technik und Wirtschaft und deren vielfältigen Studiengängen vor. Studieninteressierte können die Hochschule kennenlernen und in Vorlesungen reinschnuppern (Mi, 20.11., ab 8.30 Uhr).

Noch mehr Eindrücke bietet der Tag der offenen Tür mit Vorträgen und Aktionen auf dem ganzen Campus. Neben ProfessorInnen sind auch Vertreter der Partnerunternehmen vor Ort und zum Gespräch bereit (Sa, 23.11., 9.30-14 Uhr).

Um Verschlüsselungsmethoden von den Spartanern bis zum digitalen Zeitalter geht es beim Vortrag von Rainer Roos im Rahmen des Studium generale, Tipps zum Datenschutz inklusive (Di, 26.11., 16.30 Uhr). -fd