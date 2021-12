Die besondere Geschäftsidee: Retten von Kultur

Heutzutage speichern wir Fotos und Videos, die uns besonders wichtig sind, auf dem Smartphone, auf einer Festplatte oder in einer Cloud und können sie uns immer ansehen, wenn uns der Sinn danach steht.

Doch was ist eigentlich mit all den alten Videokassetten, Super-8-Filmen und Dias aus unserer Kindheit? Die verstauben vermutlich irgendwo auf dem Dachboden. Nur die wenigsten besitzen noch geeignete Wiedergabegeräte. Das heißt, die Erinnerungen an Geburtstage, Hochzeiten oder Urlaube liegen ungenutzt in Kisten und verlieren dabei an Qualität. Digitalisierung durch Film-Retter verschafft Abhilfe.

Film-Retter digitalisiert analoge Medien

Wird einem bewusst, dass man sich die einst so liebevoll angefertigten Erinnerungen vielleicht nie wieder ansehen kann, ist das ziemlich frustrierend. Immer mehr Menschen entscheiden sich deshalb für das Digitalisieren analoger Medien, um Erinnerungen haltbar zu machen.

Erinnerungen auf einen USB-Stick, eine Festplatte, eine DVD/Blu-ray oder per Download-Link

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Erinnerungen zu digitalisieren. Besonders häufig wird Film-Retter mit dem Digitalisieren folgender Medien beauftragt.

Super-8-Filme

Die Wiedergabe von Super-8-Filmen ist kompliziert, vor allem weil heutzutage kaum mehr jemand über den entsprechenden Projektor verfügt. Digitalisierte Super-8-Aufnahmen kann man ganz unkompliziert auf dem Fernseher ansehen.

Fotos auf Dias

Film-Retter kann Dias in bester Qualität auf Festplatte oder USB speichern. Dabei werden sogar vorhandener Staub sowie Kratzer entfernt.

16-mm- und 35-mm-Filme

16-mm-Filmbänder neigen dazu, porös und brüchig zu werden. Ist das der Fall, leidet die Wiedergabequalität enorm – sofern eine Wiedergabe überhaupt noch möglich ist. Film-Retter kann 16-mm-Filme digital abspeichern und dabei sogar die Qualität sichtlich verbessern. Bei 35-mm-Bändern ist sogar das Anlegen eines Navigationsmenüs möglich.

VHS, andere Videoformate und Normwandlung

Wer noch alte Videokassetten zu Hause herumliegen hat, sollte diese digitalisieren lassen, bevor die Qualität der Bänder zu schlecht wird. Neben den früher gängigen VHS und Hi8-Kassetten digitalisiert Film-Retter auch Videos anderer Normklassen – bspw. Kassetten aus den USA – und speichert sie digital.

Gute Gründe sprechen für das Digitalisieren bei Film-Retter

Wer schon einmal ein altes Erinnerungsvideo ansehen wollte und dabei feststellen musste, dass das Band gerissen ist, stellt die Vorteile der Digitalisierung meist gar nicht in Frage. Doch dass es tatsächlich so viele Gründe gibt, die dafür sprechen, ist den wenigsten bewusst.

Technologiewandel

Niemand weiß, wie lange es Privatpersonen überhaupt noch möglich sein wird, alte Medien wiederzugeben. Die Technologie entwickelt sich permanent weiter. Sogar das Team der „Tagesschau“ hat dies zu spüren bekommen – dann wurden alte „Tagesschau“-Aufnahmen endlich digitalisiert.

Qualitätseinbußen durch Lagerung

Viele Verbraucher gehen fälschlicherweise davon aus, dass eine trockene und dunkle Lagerung ausreicht, um Videokassetten, Dias & Co. fachgerecht zu konservieren. Doch das stimmt nicht. Auch während der Lagerung können Medien an Qualität verlieren oder sogar kaputt gehen.

Qualitätsverluste vermeiden

Digitalisierte Medien können perfekt archiviert werden. Dabei kann nichts die Bild- und Tonqualität negativ beeinflussen. Wer digitalisiert, umgeht also weitere Qualitätsverluste.

Sicherung von Erinnerungen

Das Hauptargument für die Videodigitalisierung ist natürlich die Konservierung von Erinnerungen. Wer auch in Zukunft noch Zugriff auf geliebte alte Videos und Fotos haben möchte, sollte auf das digitale Abspeichern setzen.

Schonung der Originale

Außerdem schont eine Digitalisierung Originale vor dem weiteren Verschleiß – je öfter ein Band gelaufen ist, desto höher der Qualitätsverlust. Dieser lässt sich durch das Umsteigen auf digitale Medien vermeiden.

Leichte Nachbearbeitung

Analoge Dateien kann man nur mit der entsprechenden technischen Ausrüstung nachbearbeiten – für Laien ist das keine Option. Wurden Fotos und Videos jedoch digitalisiert, können sie wie moderne Videos bearbeitet werden.

Strukturierte Foto- und Videosammlung

Die Digitalisierung alter Schätze führt auch dazu, dass man einen besseren Überblick hat. Die archivierten Dateien können nämlich umbenannt und in Ordnern abgespeichert werden – bspw. thematisch oder chronologisch.

Super Geschenkidee

Digitalisierte Medien eignen sich ideal als Geschenk. Wieso nicht der Oma eine Freude machen, indem man das Video ihrer schönsten Urlaubserinnerung digitalisiert? Auch bei Hochzeiten werden die digitalisierten Fotos und Videos – vor allem Kinderaufnahmen von Braut oder Bräutigam – gerne verschenkt.

Platzmangel dank Digitalisierung beheben

Neben all den Vorteilen liegt vor allem eines auf der Hand: Digitalisierte Daten brauchen viel weniger Platz als Videokassetten & Co. Vor allem bei Umzügen ist eine digitale Archivierung also vorteilhaft.