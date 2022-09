Die besten Krypto-Tools 2022

Wir stellen Services für jedes Level mit Anwendungsbeispielen vor.

Beginnend bei Nummer sieben kommen wir zum wichtigsten und wertvollsten, das einfach von allen erfolgreichen Kryptofans verwendet wird.

Crypto Bubbles

Ein Dienst, der einen schnellen Überblick über das Wachstum bzw. den Rückgang von Münzen in verschiedenen Zeiträumen bietet. Sie können auf einen Blick sehen, welche Münze steigt und welche fällt. Sie können den Zeitraum, den Inhalt der Blase und die Anzahl der anzuzeigenden Münzen festlegen. Wenn Sie auf eine Blase klicken, können Sie die wichtigsten Münzdaten aus verschiedenen Zeiträumen sehen.

CryptoAlerts

Der Service basiert auf den Daten von über 50 Kryptobörsen für Münzen nach bestimmten Kriterien. Sie können z.B. Münzen sehen, die gerade stark gestiegen sind, oder Münzen, die ihr historisches Preishoch durchbrochen haben. Oder Münzen, deren Wert drastisch gesunken ist. Wenn Sie an sie glauben, ist es eine großartige Gelegenheit, zum niedrigsten Preis zu kaufen und schnell mit einem Zuwachs zu verkaufen.

ICO Drops

Eine der größten Websites zur Verfolgung von Tokensiegeln. Dort finden Sie alle Informationen zu aktuellen ICOs, IDOs und Whitelists. Der Sinn all dieser Aktivitäten: Sie können Kryptowährungen kaufen, bevor sie an die breite Masse gehen und das zum besten Preis. Die Risiken sind groß, aber auch die Gewinne sind enorm. Es gibt herausragende Projekte, bei denen man immer noch Schlange stehen muss, um in sie zu investieren. Auf der Website ist alles sehr einfach: aktive Gebote, bevorstehende und abgeschlossene.

CoinMarketCal

Aktuelle Ereignisse in der Kryptowirtschaft stehen Ihnen hier zur Verfügung: Börsennotierungen, Luftabwürfe und andere Schreckenswörter in der Kryptowelt. Es lohnt sich, dieses Tool zu nutzen, um Ereignisse zu finden, die einen starken Einfluss auf Kryptowährungen haben. Z.B. einige große Konferenzen von einem Token oder Börse, i.d.R. Auswirkungen auf sein Wachstum. D.h., dieses Tool gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Schritt voraus zu sein.

Buchhaltung für Investitionen

Und ohne das nächste Instrument geben sich die Menschen oft der Illusion hin, dass sie eine riesige Menge Geld verdienen, indem sie sich auf ihr Bauchgefühl und eine große Anzahl von Geschäften verlassen. Wir sprechen von einer Investitionsbuchhaltung, in der Sie Ihr Kryptoportfolio aufbewahren. Dabei handelt es sich um ein Instrument, mit dem Sie jeden Handel aufzeichnen und genau wissen, wie viel Sie tatsächlich verdient oder verloren haben.

Die einfachste und zuverlässigste Option, die von den größten Anlegern der Welt genutzt wird, ist die Tabellenkalkulation. Sie tragen ein, wann Sie gekauft haben, was Sie gekauft haben, zu welchem Preis und für welchen Betrag. Beim Abschluss der Transaktion zeigen Sie, zu welchem Preis Sie verkauft haben und wann. Die Tabelle selbst zählt die genaue Summe des Gewinns oder Verlusts in Geldwert oder Prozent. So haben Sie selbst die Kontrolle über alle Vorgänge und können die Tabelle selbständig anpassen.

CoinMarketCap

Grundlegender Service, wo Sie die Bewertung aller Kryptowährungen finden können, ihren Preis jetzt und in jeder Periode kennen, alle Informationen herausfinden können, von dem, der sie geschaffen hat, bis zu dem, wie sicher ihr Netzwerk ist. Sie können auch Ihre eigene Liste von Münzen als Favoriten anlegen, um schnell darauf zugreifen zu können, und Sie können sogar In-App-Benachrichtigungen für jede Münze zu jedem Preis einrichten. Und das ist nur eine kleine Liste aller Funktionen von Coinmarketkap.

Radingview

Dies ist ein professioneller Dienst für die technische Analyse mit Charts und Indikatoren. Die Grundfunktionen können jedoch von jedermann genutzt werden. Zuerst müssen Sie sich anmelden, eine Münze finden und zu einer Liste hinzufügen. Schauen Sie sich dann das Diagramm für jede Münze an und sehen Sie sofort die Preisveränderungen auf der Seite.