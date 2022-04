Die besten Methoden zur Förderung von Aufmerksamkeit und Beobachtung

Menschen, die aufmerksam und aufmerksam sind, haben ein leichteres Leben.

Diese Eigenschaften ermöglichen es Ihnen nicht nur, die Herausforderungen des Alltags zu meistern, sondern sie können Ihnen auch helfen, im Beruf erfolgreich zu sein, und manchmal können sie Ihnen sogar helfen, zu überleben. Glücklicherweise gibt es einige Möglichkeiten, wie Sie diese nützlichen Eigenschaften in sich selbst entwickeln können. In diesem Artikel werden die effektivsten davon vorgestellt – von traditionellen Übungen bis hin zu unkonventionellen und modernen wie casino 50 euro bonus ohne einzahlung oder Computer- und Handyspiele.

Die umgebende Wirklichkeit

I.d.R. fahren die Menschen auf demselben Weg zur Arbeit, und sehr oft geht die Straße in ihren Gedanken vorbei, sozusagen „auf Automatik“. Der Kern der Methode besteht darin, sich auf dem Weg zur Arbeit von seinen Gedanken zu lösen und zu versuchen, sich an so viele Details wie möglich zu erinnern, und sich auf dem Rückweg an alles zu erinnern, an das man sich am Morgen erinnert hat. Anfangs wird es sehr schwierig sein, aber mit der Zeit wird eine solche Übung Sie lehren, sich auf die kleinsten Details zu konzentrieren und Achtsamkeit zu entwickeln.

Meditation

Die Essenz der Meditation besteht darin, sich auf den Atem, die Gefühle, die Gedanken, die Kerzenflamme usw. zu konzentrieren. Solche Übungen eignen sich hervorragend, um zu lernen, sich von allem Unwichtigen abzulenken und sich auf bestimmte Aspekte zu konzentrieren, was die Aufmerksamkeit und die Beobachtungsgabe optimal fördert. Es gibt viele Übungskomplexe in dieser Richtung, die im Netz zu finden sind, oder man kann sich an Profis wenden.

Zwei Gehirnhemisphären

Dies sind großartige Übungen, die uns mit beiden Gehirnhälften in Kontakt bringen. Im Folgenden sind einige der zugänglichsten und wirksamsten aufgeführt.

Nehmen Sie z.B. zwei Blätter Papier und zwei Stifte. In einer Minute soll man mit einer Hand so viele Dreiecke wie möglich und mit der anderen Hand Kreise zeichnen. Dann sollte man die erfolgreichen Paare zählen, bei denen Dreiecke spitz sind und Kreise gerade sind. Versuchen Sie, in einer Minute fünf oder mehr Paare zu ziehen.

In einer Hand sollten zwei Stifte zwischen verschiedenen Fingern gehalten werden. Auch hier sollte man versuchen, verschiedene Formen gleichzeitig zu zeichnen. Diese Aufgabe ist viel schwieriger als die vorherige, daher ist es ein gutes Ergebnis, wenn man es schafft, mindestens ein Paar in fünf Minuten zu machen.

Glücksspiel

Jeder weiß wahrscheinlich, dass viele Kartenspiele und andere Glücksspiele die Aufmerksamkeit und die Beobachtungsgabe fördern. Ein besonderer Anreiz ist in diesem Fall der Wunsch zu gewinnen. Leider hat nicht jeder die richtige Gesellschaft, mit der er solche Dinge tun kann, oder die Möglichkeit, ins Casino zu gehen. Dieses Problem kann jedoch von Online-Casinos gelöst werden. Immer mehr Fans des Glücksspiels bevorzugen Online-Casino-Format, ist dies auf das Vorhandensein von bestimmten Vorteilen zu den traditionellen Institutionen. Nachstehend sind die wichtigsten aufgeführt:

Die größte Auswahl an Spielen und Automaten

Garantiertes Fairplay und Sicherheit der Gelder

Volle Privatsphäre

Höhere Preise und Gewinnwahrscheinlichkeiten (da die Organisatoren kein Geld für den Unterhalt traditioneller Einrichtungen ausgeben müssen)

Der Hauptvorteil solcher Websites ist, dass jeder von überall aus mit dem Spielen beginnen kann. Dies ist nicht nur ein effektives Mittel, um die Aufmerksamkeit und die Beobachtungsgabe zu schulen; es ist auch eines der unterhaltsamsten und bietet zudem die Chance auf einen Gewinn.

Computerspiele

Es gibt eine große Auswahl an Spielen für verschiedene Geräte. Es gibt logische Spiele, Strategien, Labyrinthe u.s.w., die fast alle die Aufmerksamkeit und die Beobachtungsgabe gut entwickeln. I.d.R. besonders effektiv mit der Aufgabe zu bewältigen Spiele mit einer komplexen komplizierten Handlung und die Anwesenheit einer großen Anzahl von Zeichen und Details.

Traditionelle Methoden

Wahrnehmungsdissonanz. Die Idee ist, dass die Namen der Farben auf das Papier geschrieben werden, aber jede Farbe als Schriftfarbe gewählt werden kann. Es ist notwendig, schnell und genau die Farben zu nennen und nicht den Text, der geschrieben ist. Das Gehirn ist sehr schwer in der Lage, solche Dissonanzen zu erzeugen, aber mit der Zeit wird es immer besser.

Die Suche nach den Unterschieden. Klassische Rätsel, bei denen man zwischen zwei fast identischen Bildern eine bestimmte Anzahl von Unterschieden finden muss.

Spüren Sie die ganze Bandbreite. Diese Methode kann als angenehm bezeichnet werden, denn es geht um Lebensmittel. Oft essen wir und denken nicht an den Geschmack. Ziel ist es, ein Gefühl für alles zu bekommen – von den Aromen bis hin zu den feinen Geschmacksnoten jeder Zutat eines Gerichts.

Finden Sie die Wörter. Hinter einem Rechteck aus Buchstaben verbirgt sich eine Reihe von Wörtern, von denen du so viele wie möglich finden musst.

Schlussfolgerung

Jede der vorgestellten Methoden ist auf ihre eigene Weise gut und wirksam. Es lohnt sich, mit den einfachsten zu beginnen und zu den komplexesten überzugehen. Methoden, die nicht nur Aufmerksamkeit und Beobachtung fördern, sondern auch einen angenehmen Zeitvertreib und sogar ein zusätzliches Einkommen bieten, funktionieren besonders gut.