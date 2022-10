Die besten Online-Casinos für deutsche Spieler

Wenn sich deutsche Glücksspieler auf die Suche nach den besten Online-Casinos machen, stehen sie oft vor der Frage, wo sie dabei beginnen sollten.

Hierfür bieten sich Vergleichsseiten wie Sloterman an, wo es ausführliche Informationen zu Sicherheit, Boni und Spielangebot gibt. Für alle, die hier einen kurzen Überblick haben wollen, wodurch sich Top-Online-Casinos auszeichnen, empfehlen wir folgende Absätze, die die wichtigsten Merkmale erläutern.

Worauf deutsche Spieler bei Online-Casino achten sollten

Spieler vertrauen Online-Casinos ihr hart verdientes Geld an. Das sollten sie allerdings nur tun, wenn sie davon ausgehen können, dass eine Internet-Spielothek sicher ist. Hierauf weist vor allem eine staatliche Glücksspiellizenz hin. Lizenzen bedeuten, dass die Online-Casinos in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden und auch die Spiele keinen Manipulationen unterliegen. Außerdem sollte die Webseite des Anbieters verschlüsselt sein. Das erkennt man an einem kleinen Vorhängeschloss vor der URL. Mit einer Verschlüsselung nach dem höchsten technischen Standard können unbefugte Dritte sich keinen Zugang zu Spieler-Konten und Zahlungsinformationen verschaffen.

Wenn man um Echtgeld spielt, ist es wichtig, dass Online-Casinos viele Möglichkeiten für die Ein- und Auszahlung anbieten. Nicht jeder möchte eine Banküberweisung vornehmen, sondern lieber andere Zahlungsmethoden nutzen. Deutsche Spieler können in guten Online-Casinos bspw. auch ein- und auszahlen mit:

Kreditkarten wie Visa oder Mastercard

E-Wallets wie Neteller oder Skrill

Guthabenkarten wie Neosurf oder Paysafecard

Instant Banking wie Sofort oder Trustly

Zu den wichtigen Merkmalen von Top-Online-Casinos gehört auch ein gut aufgestellter Kundendienst. Deutschsprachige Mitarbeiter und ständige Erreichbarkeit sind hierbei unerlässlich, denn es können immer einmal Fragen auftauchen. In letzter Zeit hat sich der Livechat bewährt, der zusätzlich zum E-Mail-Support angeboten wird.

Spielangebot & Boni nach persönlichen Geschmack

Jeder Glücksspieler hat wahrscheinlich individuelle Vorstellungen davon, welche Spiele am spannendsten sind. Deshalb haben die besten Online-Casinos für deutsche Spieler sowohl eine riesige Anzahl von Games im Gepäck. So kann man für sich selbst entscheiden, welche Spiele man ausprobiert. Die klassischen Games wie Roulette, Blackjack, Poker und andere gibt es als Online-Tischspiel mit Zufallsgenerator, aber auch im Live-Casino mit echten Dealern. Oft enthalten die Portfolios der Glücksspielseiten sogar Keno oder Rubbelkarten. Am beliebtesten sind allerdings die Spielautomaten. Die besten Online-Casinos ermöglichen Spielern, oft aus mehreren Tausend Slots auszuwählen. So ist sicher, dass es jedem Kunden gelingt, das bevorzugte Game zu finden. Wenn man sich auf der Website des Anbieters die Auswahl der Softwareanbieter ansieht, hat man gleich eine gute Vorstellung davon, welche Spiele angeboten werden.

Wenn man dann noch Bonusangebote erhält, macht das Spielen gleich doppelt so viel Spaß! Egal, ob Einzahlungsbonus, Freispiele oder Startguthaben ohne Einzahlung – in den besten Online-Casinos für deutsche Spieler gibt es Boni für alle. Spieler sollten darauf achten, zu welchen Bedingungen die Boni vergeben werden und sich nicht ausschließlich von der Höhe des Bonus oder der Anzahl der Freispiele beeindrucken lassen. Denn die Bonusbedingungen in den besten Internetspielbanken sind es, die darüber entscheiden, inwiefern man die Chance hat, sich das Bonusguthaben auszahlen zu lassen.