Die Buchhandlung Mühlburg

„Ein Buch, das man liebt, darf man nicht leihen, sondern muss es besitzen“, wusste schon Friedrich Nietzsche.

Ob gängiger oder ausgefallener Titel, Zeitgenössisches oder Zeitgeschichtliches, Kinder-, Sprach oder Kochbuch – in der Buchhandlung im Herzen von Mühlburg wird man fündig! Aus der Fülle von Neuerscheinungen haben die fünf ausgebildeten Buchhändlerinnen das Beste zusammengestellt. Was nicht vorrätig ist, wird von heute auf morgen bestellt und auf Wunsch frei Haus geliefert, in der näheren Umgebung sogar persönlich. Neben Lesungen und Buchvorstellungen finden auch Einschließabende statt, bei denen sich nach Ladenschluss ungestört schmökern und shoppen lässt. Parkgelegenheiten gibt es unmittelbar vor dem Geschäft oder im nahegelegenen Parkhaus Entenfang; die Gebühren werden ab einem Einkaufswert von 20 Euro erstattet. -pat