Der Südliche-Waldstraßen-Store hat mit seinen Veranstaltungen nach Ladenschluss seit jeher mehr im Sortiment als ausgesuchte Premium-Mode-Labels, schöne Accessoires und Geschenke für die Frau.

Ab September bietet Marc Ephraim monatlich ein Event: Am Do, 20.9. liest der renommierte Autor und Psychologe Dr. Frank Berzbach ab 19 Uhr Passagen aus „Die Form der Schönheit“ und seinen anderen Buchveröffentlichungen; außerdem gibt der „Playboy“-Kolumnist Einblicke in einen noch unveröffentlichten Magazinartikel. Die Lesung ergänzt eine Diskussionsrunde zum Thema Schönheit, an der auch Coach Petra Kuch und Marc Ephraim als Experte für Fashion und Lifestyle teilnehmen. Der Eintritt kostet 20 Euro, Anmeldung per E-Mail an info@marc-ephraim.de.

Zum Vormerken: Am 17.10. stellt Modedesignerin Tina Fricke die Kollektion ihres Stuttgarter Labels Ayasse vor. -pat