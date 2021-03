Mit der europäischen Migrationspolitik beschäftigt sich diese virtuelle Konferenz des Deutsch-Afrikanischen Vereins (DAV) Karlsruhe.

„Die Migrationssteuerung der EU in Afrika – grausames Management und Verstoß gegen Menschenrechte?“ lautet der Titel vor dem Hintergrund, dass sich die Sicherheitslage in der westafrikanischen Sahel-Region drastisch verschlechtert hat: In Agadez (Aufnahme-Zentrum der abgeschobenen Asylbewerber aus Deutschland und Europas Grenzposten in Westafrika) wächst die Armut und es entstehen gewaltsame ethnische Konflikte. Die EU unter Führung von Frankreich, Deutschland und der USA sind militärisch vor Ort.

Nach ihrem kostenlosen Onlinevortrag diskutiert Pierrette Herzberger-Fofana, afrodeutsche EU-Abgeordnete in der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz (Grüne/EFA) in Brüssel, das Thema auf dem Podium.