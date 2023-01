Die neue digitale Online-Kultur

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich die Kultur ständig verändert.

Von der Popkultur bis hin zu Nischeninteressen – die Kultur steht niemals still. Außerdem wirkt sich die Kultur auf alles aus, vom Verbraucherverhalten bis hin zu technologischen Innovationen.

Der Content-Creator-Markt wächst weiter

Einer der am schnellsten wachsenden kulturellen Trends ist der Aufstieg der Content Creator. Vor allem dank Plattformen wie Instagram und Youtube verbringen die Menschen immer mehr Zeit mit dem Konsum von Inhalten, die von Einzelpersonen erstellt wurden. Und die Zuschauer strömen zunehmend zu Plattformen wie Twitch, um Amateurinhalte anstelle von professionell produzierten Fernsehsendungen zu sehen. In der Tat übertraf die gleichzeitige Zuschauerzahl von Twitch bereits 2018 große Kabelsender wie CNN. Am 25.6. 2022 stellte ein Twitch-Streamer dabei einen neuen Zuschauer-Rekord auf. In einem rund fünfeinhalbstündigen Box-Event schaffte er es auf über 3,3 Mio. Viewer. Wichtiger als der Konsum ist jedoch die Zahl der neuen Kreativen, die in diesem Umfeld entstehen. Schätzungsweise 50 Mio. Menschen auf der ganzen Welt betrachten sich heute als Kreative. Eine Umfrage zeigt sogar, dass heute mehr Kinder Youtube-Stars werden wollen als Astronauten. Apropos Youtube: Im Jahr 2022 gab es mehr als 51 Mio. Kanäle auf der Plattform.

Der Influencer-Traumjob

Um ein echtes Gefühl für die Größe zu bekommen, genügt ein Blick auf den Influencer-Markt. Ein Markt, den es vor 20 Jahren noch nicht gab, ist heute rund 16 Mrd. Dollar wert. Dies hat sogar eine neue Art von Schöpfer hervorgebracht – den Mikro-Influencer. Das sind Personen mit kleineren Followerzahlen, die jedoch die Mehrheit der Influencer auf beliebten Plattformen wie Instagram ausmachen. Tatsächlich haben etwa 46 Prozent der Instagram-Konten mehr als 1.000 Follower. Und Schätzungen zufolge machen Konten mit 15 bis 100.000 Followern 81 Prozent der Influencer auf der Plattform aus. Trotzdem geben mehr als die Hälfte dieser Influencer an, dass sie gerne hauptberuflich als Content Creator arbeiten wollen.

Markenzweck und Aktivismus gewinnen an Bedeutung

Es ist kein Geheimnis, dass sich eine wachsende Zahl von Unternehmen und globalen Marken im sozialen Bereich engagiert. Und das aus gutem Grund. Eine der auffälligsten sozialen Haltungen von Marken ist der Klimawandel. Nach Angaben von Nielson sind 81Prozent der Verbraucher der Meinung, dass Unternehmen Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt ergreifen sollten. Wenn sie ihre Marken nicht schon vorher für soziale Zwecke positioniert haben, tun es spätestens jetzt viele Unternehmen. Sogar ganze Marken werden mit dem Ziel des Aktivismus geschaffen.

Die digitale Welt übernimmt

Alles, was in der physischen Welt geschieht, wird heute durch das beeinflusst, was online geschieht. Digitale Unterhaltungsbranchen wie Videospiele, Video-Streaming-Dienste oder auch Casino online hatten ein äußerst erfolgreiches Jahr. Der Umsatz mit Videospielen in den USA erreichte allein im Mai 2020 977 Mrd. Dollar, ein Plus von 52Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Amerikaner verbringen mittlerweile 14 Stunden pro Woche mit Videospielen. 2024 soll laut Prognosen der Bruttospielertrag von Online-Casinos in Deutschland auf unglaubliche 3,3 Mrd. Euro ansteigen. Davon entfallen sogar fast 60 Prozent (1,9 Mrd. Euro) auf Casinos mit deutscher Lizenz.

Blick in die Zukunft

Es liegt also auf der Hand, dass die digitale Innovation in den vergangenen Jahren einen großen kulturellen Wandel bewirkt haben. Erwarten Sie also vor allem, dass neue Technologien auch in Zukunft den kulturellen Wandel vorantreiben werden.