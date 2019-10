Die neue Generation der Schnäppchenjäger

Es gibt immer mehr Menschen, die bekommen für wenig Geld viel Ware.

Und dann gibt es noch solche, die es fertigbringen, mehr zu bekommen, als sie ursprünglich ausgeben. Es klingt paradox, aber solche Zeitgenossen existieren tatsächlich – und es werden täglich mehr. Sparfüchse, die durch ihren Konsum reich werden, sind zwar noch immer eine extreme Seltenheit, aber mit ein bisschen Glück ist auch das möglich.

Gewinnaktionen zum Nulltarif

Die meisten Menschen, die durch keinen oder nur durch einen geringen finanziellen Einsatz Geld verdienen, sind jene, die sich an preiswerten oder kostenlosen Gewinnspielen beteiligen. Lotterien, aber auch viele Spielcasinos bieten darüber hinaus in regelmäßigen Abständen einen attraktiven Bonus für Schnäppchenjäger. Die Teilnahme ist dann besonders günstig, die Chancen sind jedoch ebenso hoch wie bei einem regulären Spiel. Schon mehrere Menschen hatten ein derart hohes Glück, dass sie mit einem Einsatz von wenigen Euro einen Millionen schweren Jackpot geknackt haben und quasi über Nacht völlig überraschend in die High Society aufgestiegen sind.

Sparen mit Couponing

Millionengewinne sind zwar nicht zu erwarten, aber auch im täglichen Leben lässt sich richtig viel Geld sparen. Man benötigt hierfür nur die richtige Strategie. Es ist wichtig, keine Chance auszulassen und sich jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, um den Endpreis zu reduzieren. Viele Städte wie z.B. Karlsruhe gewähren neu zugezogenen Studenten ein attraktives Gutscheinprogramm. Im Begrüßungspaket sind Rabatte verschiedener regionaler Institutionen enthalten. Wer diese Chance nicht wahrnimmt, ist selbst schuld.

Die Vorteile einer Kundenkarte

Es gibt sowohl Gutscheine und Rabattaktionen, die an einen bestimmten Personenkreis gebunden sind, als auch solche, die jedem offenstehen. Zu den zielgruppengebundenen Angeboten zählen etwa die Gutscheine und Rabatte, die sich an die Inhaber von Kundenkarten richten. Diese Karten werden von verschiedenen Händlerverbunden ausgegeben. Bei jedem Einkauf erhält der Kunde eine bestimmte Anzahl an Punkten, die er später in Prämien oder in einen Rabatt umtauschen kann. Prominente Beispiele sind Payback und die Deutschland-Card. Auch wenn die Ersparnis anfänglich eher gering erscheint, läppert sich im Lauf der Zeit eine ganz schöne Summe zusammen, vor allem, wenn man die Karte regelmäßig für den Lebensmitteleinkauf im Supermarkt nutzt.

Mengenrabatte und Sonderaktionen

Das Couponing ist fast schon zu einer Trendsportart geworden. Dank Internet bieten sich die vielfältigsten Möglichkeiten, bei einer Bestellung zu sparen. Wer etwas online kaufen möchte, sollte immer zuerst nach einem passenden Gutscheincode suchen. Viele Seiten bieten hier einen Überblick über die jeweilige Kategorie. Wer ein Fotobuch erstellen möchte, findet schnell die Angebote der jeweiligen Anbieter und kann ebenso rasch reagieren. Zumeist wird ein Gutschein-Code angegeben, den man dann am Ende des Bestellvorgangs eingibt. Der Betrag reduziert sich dann automatisch um den jeweiligen Rabatt. Manchmal entfallen auch die Versandkosten oder man bekommt ein attraktives Zusatzgeschenk.

Onlinevergleich und rascher Anbieterwechsel

Auch der Vergleich der Strom- oder Gaspreise kann sich sehr lohnen. Clevere Leute führen einen solchen Onlinevergleich regelmäßig jährlich oder alle zwei Jahre durch und wechseln schnell, wenn ein günstigerer Tarif zur Verfügung steht. In vielen Fällen kümmert sich der neue Anbieter um einen reibungslosen Wechsel. Auf diese Art und Weise lassen sich mit ein bisschen Geschick mehrere Hundert Euro einsparen. Von einem Anbietervergleich profitieren zudem auch Versicherte. Diese überprüfen die jeweiligen Konditionen ebenfalls direkt im Internet und wählen dann die Versicherung mit den günstigsten Tarifen. Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, Geld zu sparen. Am besten nutzt man sämtliche Möglichkeiten und erhält viel Leistung zum kleinen Preis.