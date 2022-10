„Sie lächeln freundlich auf Instagram-Fotos oder kochen auf ihrem Youtube-Kanal.“

„Immer mehr extreme Rechte geben sich harmlos. Doch sie nutzen das Netz als Radikalisierungsplattform. Die Folgen in der analogen Welt sind drastisch: vom Mord an Walter Lübcke bis zum Christchurch-Terroranschlag in Neuseeland. Patrick Stegemann und Sören Musyal recherchieren im rechten Netzmilieu, bewegen sich undercover in digitalen Untergrundnetzwerken, wo rechtsextreme Inhalte verbreitet, Reichweiten organisiert und Rechtsterroristen bejubelt werden.“

Stegemann, Kommunikationswissenschaftler und Soziologe, ist (TV)-Autor und Filmemacher („Lösch Dich. So organisiert ist der Hass im Netz“). Musyal war für diese Doku verdeckt in rechten Trollnetzwerken aktiv. Beide werden aus ihrem gemeinsamen Band „Die rechte Mobilmachung“ lesen, danach besteht Gelegenheit zum Publikumsaustausch. -rowa