Die Sonne Spaniens auch finanziell scheinen lassen

Es gibt nur wenige Themen in der Gesellschaft, die ähnlich bedeutsam sind wie die eigene finanzielle Situation.

Immer wieder drehen sich Gespräch darum, wie möglichst viel Geld erspart, verdient oder angelegt werden kann. Dabei gibt es einige Menschen, die ihre einzige Chance auf großen Reichtum darin sehen, bei einer Lotterie zu gewinnen. In Deutschland ist hierfür die mittwochs und samstags anstehende Ziehung der Lottozahlen prädestiniert. Doch auch der Glücksspielmarkt internationalisiert sich. So besteht inzwischen selbst in Deutschland die Chance, an ausländischen Lotterien teilzunehmen. Warum dabei insbesondere die spanische Lotterie El Gordo in den Vordergrund gerückt werden sollte, ist äußerst spannend.

Per Klick von Karlsruhe nach Spanien

Es erscheint nur logisch, dass auch andere Nationen eine ähnliche Lotterietradition pflegen wie Deutschland. Anbieter wie Lottoland tragen diese nun auch in das Bewusstsein der Deutschen. Vor allem dann rückt dies in den Vordergrund, wenn auch hierzulande eine Gewinnchance besteht. Und genau diese Gewinnchance in der Lotterie El Gordo bei Lottoland ist legal. Was bisher nur möglich war, wenn in Spanien ein Los gekauft wurde, wird aufgrund der Verknüpfung mit dem Internet international möglich. Plötzlich ist die Option gegeben, per Klick an der traditionsreichen spanischen Weihnachtslotterie teilzunehmen, ohne Karlsruhe und sein Stadtleben zu verlassen. Vielmehr ist es sogar möglich, sich bei Lottoland in jeder alltäglichen Situation über El Gordo zu informieren und an der nächsten Ziehung teilzunehmen.

Die Besonderheiten des spanischen Glücks

Warum an einer spanischen Lotterie teilgenommen werden sollte, wenn es bereits in Deutschland verschiedene Möglichkeiten gibt, erschließt sich auf den ersten Blick womöglich nicht. Wer jedoch genauer hinsieht, wird feststellen, dass es sich bei El Gordo um eine besondere Lotterie mit einer vergleichsweise hohen Gewinnwahrscheinlichkeit handelt. So schaffen es etwa 15 Prozent der Teilnehmer, ihren Kontostand dank des vorweihnachtlichen Glücks aufzubessern. Und selbst wenn dies nicht gelingt, genießen die Spanier die Veranstaltung in vollen Zügen. So wartet am 22.12. in jedem Jahr aufs Neue ein großer TV-Event auf die interessierten Zuschauer. Mithilfe von zwei großen Lostrommeln werden nacheinander viele verschiedene Gewinnzahlen gezogen.

So können die Lotterieteilnehmer über dreieinhalb Stunden hinweg mitfiebern und hoffen, dass ihre Losnummer auf dem Bildschirm erscheinen. Ist dies der Fall, wird die Freude überschwänglich sein, wenn nicht, wartet im nächsten Jahr eine neue Chance. Ob jedoch der Jackpot herausspringt oder lediglich ein kleinerer Geldwert gewonnen wird, hängt nicht allein von den gezogenen Zahlen, sondern auch vom investierten Geld ab. Nur wer den vollen Losbetrag von 250 Euro bezahlt, profitiert von einer Auszahlung des gesamten Gewinns. Wer günstiger mitspielen möchte und die richtigen Nummern getippt hat, bekommt weniger Geld. So erfolgt bei einem Zehntel-Los nur die Ausschüttung eines Zehntels des eigentlichen Gewinns. Spieler mit Hundertstel-Los investieren zwar nur etwa fünf Euro, können sich im Falle des Gewinns allerdings nur über die Auszahlung von einem Prozent des Gewinnbetrages freuen. Dies lädt zu besonderen Spielstrategien ein.

Die Kombination aus Risiko und Nervenkitzel auf Lottoland ist seriös und ermöglicht es gleichzeitig auch Lotterieneulingen, einen Gewinn zu erzielen. Vor allem die alljährliche spanische Lotterie El Gordo eignet sich für Einsteiger, denn kurz vor Weihnachten noch einen finanziellen Gewinn zu erzielen, kann echte Freude bereiten.