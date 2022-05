Die Abenteuer von Asterix und Obelix sind bis heute die erfolgreichste Comicserie der Welt.

Jeder Dritte der in Millionenauflage gedruckten Hefte erscheint in der deutschen Übersetzung des französischen Originals. Der langjährige Übersetzer der Reihe Klaus Öken gilt als Meister des Wortspiels. In seinem Vortrag „Die spinnen, die Römer“ erklärt er, wie Vergleiche und Andeutungen auch im Deutschen funktionieren und lüftet Geheimnisse über Gags, Sprachwitze und den Erfolg der Comics. -fk