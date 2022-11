Die Verantwortlichkeiten der Sicherheitskräfte

Sicherheitskräfte eignen sich sehr gut für die Diebstahlprävention, da sie Menschen schützen und bewachen.

Sie schützen vor Brandstiftung, Terrorismus, Einbrüchen und illegalen Aktivitäten, während sie gleichzeitig eine Vielzahl von Sicherheitsaufgaben wie Patrouillengänge und die Inspektion von Eigentum übernehmen. Ein lokaler Sicherheitsdienst für Karlsruhe und Umgebung unterstützt vor Ort, um Gebäude und Gelände zu bewachen, kriminelle Situationen zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden.

Ein typischer Tagesablauf einer Sicherheitskraft

Sicherheitsmitarbeiter verbringen ihre Schicht damit, sich darauf vorzubereiten, im Falle eines Brandes oder eines medizinischen Notfalls über Funk und Telefon Hilfe zu rufen. Jedes Vorkommnis, das sich während einer Arbeitsschicht ereignet, ist in einem Berichtsheft dokumentiert oder in einem detaillierten Dokument ausgedruckt, das ihre Erkenntnisse und die Ereignisse zusammenfasst, die sich während ihrer Schicht ereignet haben. Trotz der Tatsache, dass der Job im Großen und Ganzen klar beschrieben werden kann, können die Größe und die Position des Unternehmens Einfluss darauf haben, welche Aufgaben ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes täglich zu erledigen hat. Bei der Vorbereitung auf den Dienstausweis wird diese Vielfalt an Aufgaben oft besprochen. Viele Unternehmen haben sich in letzter Zeit dazu entschlossen, ein Sicherheitsteam einzustellen, das auf Parkplätzen patrouilliert und Kunden vor Diebstahl schützt. Ein Sicherheitsmitarbeiter in einem Kaufhaus kann dabei helfen, Ladendiebe zu fassen.

Es kann erforderlich sein, dass das Sicherheitspersonal Überwachungskameras beobachtet oder nächtliche Kontrollgänge um das Gebäude unternimmt. Wachleute in diesen Bereichen müssen mit allen regelmäßigen Besuchern des Bereichs vertraut sein. Das Sicherheitspersonal in einer medizinischen Einrichtung oder in einem Gerichtsgebäude muss häufig die ankommenden Personen kontrollieren und Straftäter am Betreten des Geländes hindern.

Wie sieht der Arbeitsplatz einer Sicherheitskraft aus?

Sicherheitskräfte arbeiten in einer Vielzahl von Umgebungen, darunter öffentliche Gebäude, Einzelhandelsgeschäfte und Bürogebäude. Diejenigen, die als Sicherheitskontrolleure im Transportwesen tätig sind, arbeiten in Luft-, See- und Bahnterminals und anderen Transporteinrichtungen und sind bei der Bundesregierung angestellt. Mitarbeiter der Spielaufsicht machen den größten Teil ihrer Arbeit in den Überwachungsräumen von Kasinos und verwenden dabei Audio- und Videogeräte.

Die meisten Wachleute verbringen viel Zeit auf den Beinen, da sie entweder einem bestimmten Posten zugewiesen sind oder in Gebäuden und auf dem Gelände patrouillieren. Manche sitzen stundenlang hinter einem Tresen oder in einem Wachhaus am Eingang einer bewachten Anlage oder Gemeinde. Einige Wachleute sind rund um die Uhr im Einsatz und arbeiten in Schichten von acht Stunden oder länger mit rotierenden Dienstplänen.

Sicherheitskräfte, die tagsüber arbeiten, haben möglicherweise mit anderen Mitarbeitern und der Öffentlichkeit zu tun. Obwohl die Arbeit Routine sein kann, kann sie auch gefährlich sein, insbesondere wenn es zu Auseinandersetzungen kommt.

Positionen im Sicherheitsgewerbe

Wer sich um eine Stelle bewirbt und eine Schulung zum Sicherheitsmitarbeiter beginnt, sollte damit rechnen, dass er einer Überprüfung des strafrechtlichen Hintergrunds unterzogen wird. Bewerber sollten in guter körperlicher Verfassung sein und einen guten Leumund haben. Fast alle Unternehmen können neuen Wachleuten eine fortgeschrittene Wachmannausbildung anbieten, sobald sie ihre Arbeit aufnehmen. Dazu können Dinge wie Krisenmanagement, Kommunikation, Erste Hilfe und das Führen eines Protokolls gehören.

Wie Sie Ihre Fähigkeiten als Wachmann unter Beweis stellen können

Hier finden Sie Ideen, wie Sie Ihre Fähigkeiten als Sicherheitsmitarbeiter bei Arbeitgebern wie Aquila unter Beweis stellen können:

Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten als Sicherheitskraft bei Vorstellungsgesprächen

Zeigen Sie im Vorstellungsgespräch Ihre Fähigkeiten als Wachmann, indem Sie über Ihre Erfahrungen bei der Sicherung von Personen und Grundstücken sprechen. Sie können Ihre Fähigkeiten auch unter Beweis stellen, indem Sie durchdachte Antworten auf Fragen geben, die Ihnen Ihr Gesprächspartner stellen könnte. Wenn Sie z.B. gefragt werden, wie Sie mit einer Sicherheitsbedrohung umgehen würden, können Sie die Gelegenheit nutzen, um Ihre Fähigkeiten zur Teamarbeit, Problemlösung und zum kritischen Denken hervorzuheben.

Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten als Wachmann in Ihrem Anschreiben und Lebenslauf

Achten Sie bei der Erstellung Ihres Lebenslaufs darauf, dass Sie einen Abschnitt für Ihre Fähigkeiten einrichten. Sie können diese auflisten und für jede einzelne Fähigkeit ein Kompetenzniveau angeben. Eine Kompetenzstufe beschreibt, wie gut Sie eine Fähigkeit anwenden können. Sie können z.B. ein Experte für Überwachung sein und sich gut im Kundenservice auskennen. Stellen Sie in Ihrem Anschreiben Ihre wichtigsten Fähigkeiten für die Stelle als Wachmann heraus. Zeigen Sie anhand von Beispielen, wie gut Sie die einzelnen Fähigkeiten beherrschen.

Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten als Wachmann am Arbeitsplatz

Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten als Wachmann, indem Sie Aufgaben präzise ausführen und Sicherheitsprobleme verhindern. Sie können z.B. Ihre technischen Fähigkeiten bei der Verwendung von Metalldetektoren einsetzen, um sicherzustellen, dass Personen nur autorisierte Gegenstände in ein Gebäude bringen. Sie können auch Ihre Fähigkeiten zur Teamarbeit unter Beweis stellen, indem Sie mit Ihren Teamkollegen eine Strategie entwickeln, um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten.