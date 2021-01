Diese fünf Bücher über Kryptowährungen lesen & den Hype verstehen

Wenn es um Kryptowährungen geht, ist meistens die Rede vom Bitcoin.

Die wohl bekannteste digitale Währung hat im Jahr 2008 für eine Revolution in der Finanzwelt gesorgt und den Grundstein für den Kryptowährungstrend gelegt. Ähnlich wie Aktien und ETFs sind Kryptowährungen mittlerweile zu einer beliebten Geldanlage geworden, funktionieren dabei aber etwas anders als die klassischen Wertpapiere. Bitcoin ist keine Währung im klassischen Sinn. Sie wird weder als Banknote gedruckt oder durch eine Zentralbank ausgegeben und kann nicht gesteuert werden. Auch Reglementierungen gibt es nicht. Der Bitcoin ist aber eine Währung, die grundsätzlich wie andere Währungen eingesetzt werden kann. Das bedeutet, dass viele Güter oder Dienstleistungen mit Bitcoin bezahlt werden können.

Hier können Sie mit Bitcoin bezahlen

Einige Onlineshops und -Plattformen bieten bereits die Möglichkeit, mit Bitcoin zu bezahlen. Dazu zählen u.a.

der Online-Einzelhändler Rakuten

die Reiseplattform Expedia

die lettische Airline AirBaltic

der Anbieter für Gaming-Systeme Alienware

die japanische Airline Peach

Auch Blumenlieferanten, Online-Casinos, Buchhändler und viele weitere Branchen sind schon auf den Bitcoin-Zug aufgesprungen und akzeptieren die Währung als Zahlung. Nicht jeder kann sich damit identifizieren oder ist bereit, diese Bezahlart anzubieten oder zu nutzen. Manche empfinden sie möglicherweise sogar als unseriös. Das liegt häufig daran, dass Kryptowährungen komplex sind und auf Laien erst einmal einschüchternd wirken.

Kryptowährungen verstehen & Skepsis minimieren

Wie seriös ein Anbieter ist, hängt jedoch nicht davon ab, ob er Bitcoin zulässt oder nicht. Z.B. kann ein seriöser Wettanbieter, der Paypal oder Kreditkarten akzeptiert, Bitcoin ohne Weiteres als zusätzliches Zahlungsmittel hinzufügen. So kann er den Kunden möglichst viele Bezahlarten anbieten. Für andere Unternehmen, die ihre Services im Internet anbieten, gilt dasselbe. Auf diese Weise lässt sich vor allem erkennen, welches Unternehmen am Puls der Zeit arbeitet. Auf Kryptowährungen zugeschnittene Bezahlsysteme gelten als sicher und mittlerweile hat sich auch an der Geschwindigkeit der früher etwas behäbigen Transaktionen mit dem virtuellen Geld etwas getan. Um zu verstehen, dass es sich bei Kryptowährungen um eine durchaus legitime Bezahlart handelt, ist Aufklärung wichtig. Die Skepsis, die bei Kreditkartenzahlungen oder bei der Abschaffung von Bargeld bei vielen Menschen aufkommt, ist beim Thema Kryptowährung ebenfalls präsent.

Fünf Bücher, mit denen Sie in die Welt der Kryptowährungen eintauchen

Diese fünf Bücher sind perfekt geeignet, um zu verstehen, worum es bei Kryptowährungen geht und wie sie eingesetzt werden können.





„The Internet Of Money – Teil 1“ von Andreas Antonopoulos

Wer in das Thema Kryptowährungen einsteigt, sollte mit dieser Lektüre beginnen. Der Autor Andreas Antonopoulos erklärt sehr anschaulich, wie sich die Bitcoin-Technologie entwickelt hat und wie diese digitale Währung funktioniert. Auch das soziale, politische und wirtschaftliche Potenzial von Bitcoin, der mehr ist als nur eine Währung, wird in dem Buch beleuchtet.





„Mastering Bitcoin“ von Andreas Antonopoulos

Derselbe Autor, dasselbe Thema, nur diesmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet: Wer sich noch tiefer in das Thema Kryptowährung und Bitcoin einlesen will, der kann mit dem Buch „Mastering Bitcoin“ auch die komplexesten Einzelheiten verstehen. Das Buch bietet Ihnen:

Hintergrundinformationen zur Technologie, die sich hinter Bitcoin verbirgt

Einblicke in neueste Entwicklungen

Einblicke in die Kryptographie sowie die Architektur dieser Währung

Konkrete Anwendungsfälle

Verständliche Analogien und Geschichten machen das Buch zu einem Must-Read zum Thema Kryptowährungen.





„Cryptoassets“ von Chris Burniskes

Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung, doch längst nicht die einzige. Bei Chris Burniskes geht es nicht nur um die Währungen an sich, sondern auch um mögliche Anlageformen. Wie sich in Kryptowährungen investieren lässt, was es zu beachten gilt und was einen erfolgreichen Krypto-Investor kennzeichnet, lernen Sie in diesem Buch. Leser können das Wissen des Autors auf ihre eigenen Investitionen anwenden und haben mit diesem Werk einen Leitfaden an der Hand, der ihnen bei Entscheidungen hilft.





„Blockchain Basics“ von Daniel Drescher

Blockchains bilden die Basis von Kryptowährungen. Wer dieses Konstrukt verstehen will, hat mit dem Buch „Blockchain Basics“ das beste Handwerkszeug. In 25 Schritten werden die grundlegenden Konzepte einer Blockchain erklärt. Der Leser erfährt, was dahintersteckt und weshalb diese nötig sind. Auch die Anwendungsmöglichkeiten sowie Grenzen werden in dem Buch erläutert. Die Sprache des Autors ist dabei leicht verständlich und kommt ohne kompliziertes Fachchinesisch aus. Somit ist das Buch für jeden geeignet, der etwas über Blockchains erfahren möchte.





„Mastering Ethereum“ von Andreas Antonopoulos

In diesem weiteren Buch von Andreas Antonopoulos geht es um eine andere digitale Währung als Bitcoin. Ethereum steht im Vordergrund dieses Werkes, das die technischen Details dieser Kryptowährung erklärt. Für Einsteiger ist das Buch etwas zu kompliziert. Wer sich aber bereits mit den anderen Werken in das Thema Kryptowährungen eingelesen hat, wird hier spannende Erweiterungen finden. So geht es auch darum, wie Ethereum für Großkonzerne von Relevanz sein kann und wie Entscheidungsprozesse künftig automatisiert werden könnten.