„Digitaler Tag der Berufsinformation“ am Staatstheater

Das Staatstheater bietet SchülerInnen wie Interessierten trotz Corona die Möglichkeit, sich über das Angebot an Studien- und Ausbildungsberufen im Haus zu informieren.

Hierzu haben die Theaterpädagogen Virginie Bousquet, Pascal Grupe und Anna Müller ein digitales Konzept entwickelt, das Einblicke in die typischen Theaterberufe sowie die Ausbildungsmöglichkeiten am Badischen Staatstheater gibt. Mitarbeiter und aktuelle Azubis stellen ihre Berufe – u. a. VeranstaltungstechnikerIn, MaskenbildnerIn und SchauspielerIn - und deren Tätigkeiten vor und beantworten Fragen auf Zoom.



Anfragen per E-Mail an an theaterpaedagogik@staatstheater.karlsruhe.de, um weitere Infos zum Ablauf und den vorgestellten Berufsfeldern sowie den Zugangslink zu erhalten. -ps/pat