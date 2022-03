Autobiografische Erlebnisse und Fiktion mischt die Kamerunerin Djaïli Amadou Amal zu einer packenden Erzählung der Situation von Frauen in der Sahelzone.

„Les Impatientes“ erscheint in Kürze in der deutschen Übersetzung als „Die ungeduldigen Frauen“. In der Reihe „Francophonies“, die Begegnungen und Ideen aus dem französischen Sprachraum bündelt, liest die Menschenrechtsaktivistin aus ihrem Roman, der Zwangsehe, Polygamie und häusliche Gewalt, aber auch die Perspektive für Frauenrechte thematisiert. -fk