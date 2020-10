Das erstaunlichste Organ des Menschen mit rund 86 Milliarden Zellen verbirgt sich im Kopf.

Wie das Gehirn funktioniert, zeigt die zum ersten Mal in Deutschland vom Experimenta Science Center Heilbronn präsentierte Mitmachausstellung „Du und dein Gehirn – ein gutes Team!“. Das vom renommierten finnischen Science Center Heureka entwickelte Ausstellungskonzept rückt Spiel und Spaß in den Vordergrund, wobei die Wissenschaft nicht zu kurz kommt. Familien, Jugendliche und Erwachsene erfahren, wie das Gehirn aufgebaut ist, was ihm schadet und was ihm guttut.

Die Sonderausstellung vermittelt auf rund 780 Quadratmetern mit 25 Mitmachstationen wie die grauen Zellen durch Beschäftigung und scheinbar Alltägliches leistungsfähig bleiben; es wird getanzt, musiziert oder geknobelt, es gibt u.a. einen magischen Nervenwald, ein riesiges Modellhirn, eine Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen fördernde Dschungelwurm-Jagd, einen entspannenden Seerosenteich und einen virtuellen Esstisch, an dem die Gäste erfahren, warum soziales Miteinander glücklich macht.

Der Clou beim Rundgang: Jeder Besucher bekommt ein Leuchtgehirn ausgehändigt, das an den einzelnen Exponaten aktiviert wird und nach jeder besuchten Station in immer mehr Farben strahlt. Weil Kooperation und Austausch einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns haben, gehen idealerweise Gruppen von zwei bis fünf Personen auf gemeinsame Erkundungstour. -pat