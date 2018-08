Effective Altruism

Kommt meine Spende wirklich an?

Was nützt es, wenn ich diese Onlinepetition unterschreibe? Warum kann es moralisch manchmal besser sein, ein unfair produziertes Billig-T-Shirt zu kaufen? Der Philosoph William MacSkill sucht nach Antworten auf diese Fragen und arbeitet dafür an einem „Effektiven Altruismus“. Gestützt durch Daten und Statistiken will er herausfinden, wie man die Welt wirklich, effektiv verbessert. Seine These: Mit Herz und Kopf im Einklang kann das jeder tun. -fd