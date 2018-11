Effekte: Arbeitswelten der Zukunft

Zum vorletzten Mal für dieses Jahr gastiert die 2018 unter dem Motto „Karlsruhe 4.0“ stehende eintrittsfreie Wissenschaftsreihe „Effekte“ auf dem Schlachthof-Gelände.

In der November-Ausgabe dreht sich’s um „Arbeitswelten der Zukunft“, mit denen immer mehr auch die generelle Lebensgestaltung einhergeht. Welche Kompetenzen gilt es zu erwerben, wenn Arbeit digitalisiert und automatisiert wird? Welche Arbeitsformen kristallisieren sich insbesondere in Deutschland heraus? Kommen durch Technologie verloren geglaubte Arbeitsplätze zurück? Und wo fängt die Arbeitszeit an und wo hört sie auf? Darüber referieren ein Religionspädagoge (PH), ein Fachmann für „Strategisches Management“ (Karlshochschule) und ein Experte für „Globale Produktion“ (HsKA). -pat