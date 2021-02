Effekte – Heiter bis wolkig: Die Erderwärmung & die Wolken

Beeinflussen Wolken den Klimawandel?

Bei der „Effekte“-Wissenschaftsreihe am Dienstag gehen zwei ForscherInnen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in ihren kostenlosen Vorträgen u.a. dieser Frage auf den Grund.

Der Klimawandel und das, was der Mensch dazu beiträgt, ist aus wissenschaftlicher Sicht bereits umfassend untersucht. Trotzdem fehlen Antworten in anderen Bereichen. Beispielsweise auf die Frage, welche Rolle die Wolken für die Erderwärmung spielen. Klar ist, dass der Klimawandel selbst Auswirkungen auf die Gebilde hat – aber beeinflussen Wolken den Klimawandel auch selbst mit? Unter welchen Bedingungen verstärken oder schwächen sie ihn? Weitere Themen sind etwa der Einfluss von menschgemachten Aerosolen auf Wolken oder die Genauigkeit von Klimamodellen.

In Kooperation mit dem Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale des KIT (Zak) zeigt Prof. Dr. Corinna Hoose vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung des KIT, wie man mit klugen Modellen und daraus abgeleiteten Simulationen die Zusammenhänge zwischen Wolken und dem Klimawandel besser verstehen lernen kann. Prof. Dr. Jan Cermak, ebenfalls Professor am Institut für Meteorologie und Klimaforschung und am Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung (IPF) des KIT, nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise zu Satelliten im Weltall, die die Wolken beobachten. -ps/pat