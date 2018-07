Effekte: Material- und Robotikforschung

Seit Juni gastiert die „Effekte“-Reihe als Vorbereitung auf die 2019 anstehende vierte Ausgabe des Wissenschaftsfestivals wieder mit einem kostenlosen Programm der Karlsruher Wissenschaftseinrichtungen monatlich auf dem Gelände des Alten

Schlachthofs.

Diesmal fokussiert auf die „Material- und Robotikforschung“ zeigt Anastasia August, Gruppenleiterin am Institut für digitale Materialforschung (IDM) an der Hochschule Karlsruhe, wie Computersimulationen für virtuelles Materialdesign entwickelt und in der Materialforschung eingesetzt werden. Außerdem stellt ihr Kollege Philipp Nenninger einen neu entwickelten, extrem kostengünstigen Industrieroboter vor. Anmeldung unter Angabe der Personenanzahl per E-Mail an wissenschaftsbuero@karlsruhe.de. -pat