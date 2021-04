Effekte: Wie wir alle von neuen Materialien profitieren

Um die Nachhaltigkeit des „Fest“-Bechers und eine bahnbrechende Messmethode geht es bei der Wissenschaftsreihe 2020/21 im April.

Aus Plastik ist er zwar, aber eben nicht auf Erdöl basierend: der „Fest“-Becher. Obwohl das Festival in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage auch in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht stattfinden kann, werden den Becher viele Menschen trotzdem in guter Erinnerung haben. Denn er besteht aus einem industriell kompostierbaren Biopolymer auf Milchsäurebasis. Trotzdem, so sagt Torsten Müller vom Fraunhofer Institut für Chemische Technologie ICT in Pfinztal, sei die Kompostierung nur die drittbeste Lösung, weil für die PLA Herstellung jede Menge Energie aufgewendet werden muss, die dann verloren geht und kein Nährstoffnutzen für den Kompost besteht. Der ICT-Forscher stellt beim „Effekte“-Wissenschaftsdienstag vor, wie das Material des Bechers nach der Festivalnutzung noch verwendet werden kann.

Um ein besonders innovatives Analysesystem geht es im ebenfalls kostenlos mitverfolgbaren Vortrag von Prof. Dr. Christian Karnutsch von der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. Immer öfter kommt nämlich die Absorptionsspektroskopie zum Einsatz, beispielsweise für die schnelle Blutanalyse schon im Krankenwagen oder im Notarztwagen, bei der Produktüberwachung in der chemischen Industrie oder im Umweltbereich, um Schadstoffe zu entdecken. Das Besondere an dieser Methode: Sie ist berührungs- und zerstörungsfrei. Das bedeutet: Niemand muss mit Gasen oder Flüssigkeiten in Kontakt kommen, gleichzeitig werden diese bei der Untersuchung nicht zerstört. Die Einsatzmöglichkeiten in der Industrie, Biologie, Chemie und Medizin sind vielfältig und werden bei „Effekte“ vorgestellt. -ps/pat