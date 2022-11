Eine geniale Möglichkeit, Geld zu sparen

Cashback-Shopping ist ein Begriff, der die Praxis beschreibt, online einzukaufen und im Gegenzug für Einkäufe bei teilnehmenden Einzelhändlern Geld zurückzubekommen.

Cashback-Anbieter wie Shopbuddies ermöglichen es den Nutzern, über eine App oder Anwendung einzukaufen und dann einen Teil des Geldes, das sie ausgeben, in Form von Bargeld oder Geschenkkarten zurückzuerhalten. Dies kann ein unglaublich nützliches Instrument sein, um bei allen möglichen Produkten und Dienstleistungen Geld zu sparen, z.B. bei Kleidung, Elektronik, Reisen und vielem mehr!

Die Vorteile von Cashback-Shopping

Sie werden für Einkäufe bezahlt, die bereits Teil Ihrer normalen Routine sind

Sie erhalten Zugang zu exklusiven Angeboten von Einzelhändlern auf der ganzen Welt

Sie können ein passives Einkommen generieren, indem Sie Freunde und Familienmitglieder werben, die die App ebenfalls nutzen

Einkaufen mit Cashback ist eine tolle Möglichkeit Geld zurückzubekommen, für Dinge die Sie ohnehin kaufen! Alles, was Sie tun müssen, ist wie gewohnt einzukaufen, und Sie erhalten sofortige Einsparungen auf alle Ihre Einkäufe!

Cashback-Apps verfolgen Ihre Einkäufe und vergleichen sie mit einer Datenbank von Gutscheinen von verschiedenen Einzelhandelswebsites. Die App wendet dann alle verfügbaren Coupons auf Ihre Bestellung an, sodass Sie bei allen Produkten, die Sie kaufen, sofort sparen können! Sie müssen nichts tun - kaufen Sie einfach wie gewohnt ein und lehnen Sie sich zurück, während sich Ihre Ersparnisse anhäufen!

Wie funktionieren Cashback-Apps?

Es gibt heute mehrere Cashback-Apps, aber sie funktionieren im Grunde alle gleich: Sie geben Ihnen einen bestimmten Prozentsatz Ihres Einkaufs in Form von Bargeld als Rabatt oder Rückvergütung zurück. Wenn Sie sich für die App anmelden (die kostenlos ist), werden Sie gebeten, Ihre Debitkarte oder Ihr Bankkonto damit zu verknüpfen, damit Ihre verdienten Einnahmen elektronisch auszahlt werden können. Alle Apps haben unterschiedliche Prämienprogramme und einige bieten einzigartige Funktionen wie Gutscheine und Sparhinweise für bestimmte Geschäfte oder Marken. Manche bieten sogar Geschenkkarten an! Auf jeden Fall ersparen Sie sich auch den Gang in ein Geschäft!

Das Beste an diesen Apps ist, dass überhaupt keine Gebühren anfallen! Sie müssen auch nicht warten, bis Ihr Guthaben fünf Dollar erreicht hat, bevor Sie bezahlt werden – Sie werden sofort bezahlt, nachdem Sie einen Einkauf über einen der Links getätigt haben.

Fazit: Cashback-Shopping ist eine tolle Möglichkeit, Geld zu sparen

Mit Cashback-Apps können Sie bei Ihren Einkäufen Geld zurückerhalten, was bedeutet, dass Sie noch mehr Geld sparen können. Das Beste daran ist – es ist ganz einfach ! Sie müssen nur einige einfache Schritte befolgen, und schon können Sie bei jedem Einkauf Geld zurückverdienen.