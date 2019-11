Mit Freude nach Interessen lernen?

Wie das funktioniert, erfahren Eltern bei den unverbindlichen Infoabenden an der element-i Grund- und Gemeinschaftsschule im Bildungshaus Karlsruhe. Anmeldung inkl. Anzahl und Namen der Teilnehmer per E-Mail an halyna.zwing@konzept-e.de.

Die freie element-i Grund- und Gemeinschaftsschule bietet jedem Kind den individuellen Raum, um sich entfalten. Die SchülerInnen erfahren die an ihren Interessen orientierte Unterstützung, selbstbestimmt zu lernen, die Gesellschaft mitzugestalten und sich kreativ mit Fragen der Umwelt und Technik, Kultur und Kunst auseinanderzusetzen – beispielsweise mit MINT-Projekten im Austausch mit Unternehmen und der Wissenschaft.

So fördert und fordert die Schule ein weltoffenes, vernetztes, nachhaltiges Denken und Handeln. Die Schul- und Lernkultur lebt von sozialer Verantwortung, Freude und Sinnhaftigkeit. Daher und da kein Mensch wie der andere ist, behandeln die Lehrkräfte die Schüler nach ihren Bedürfnissen. Das bedeutet: Lernen in individuellem Tempo, um Potenziale zu entwickeln und auszuschöpfen. Diese zutrauende Lernbegleitung sorgt für ein selbstverantwortliches, projektorientiertes und aktives Lernen.

Gearbeitet wird in altersgemischten Gruppen. Das pädagogische Konzept der element-i-Schulen fußt auf der trägerweit umgesetzten element-i-Pädagogik, einem Zusammenspiel von Erkenntnissen unterschiedlicher Wissenschaften, unter der Berücksichtigung bereits vorhandener pädagogischer Ansätze sowie der Leitideen und Kompetenzen des baden-württembergischen Bildungsplanes für die Grund- und Gemeinschaftsschule. Gleichzeitig steht element-i für drei zentrale Bausteine der Pädagogik: Individuen, Interessen, Interaktion. -ps