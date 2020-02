Um die Energiewende voranzutreiben, muss das Energiesystem weiter umgestaltet werden.

In seiner neuen Veranstaltungsreihe „Energie – Wende. Wandel. Wissen.“ informiert das KIT-Zentrum Energie über die Fortschritte und Herausforderungen dieses Unterfangens sowie über die neuesten Erkenntnisse und Trends aus der Energieforschung: Am Mo, 17.2. geht es um „Erneuerbare Energien – Sonne. Erde. Wind.“ und am Mo, 23.3. um „Energiesystem – Entwicklungspfade. Technik. Märkte.“ -gepa