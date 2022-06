China ist die größte Volkswirtschaft der Welt.

Das Land verfügt nicht über genügend eigene Kohlenwasserstoffreserven. Seit 1993 hat sich die Volksrepublik China zu einem der größten Exporteure des schwarzen Goldes in der Welt entwickelt, was erhebliche Auswirkungen auf den Energiemarkt im asiatisch-pazifischen Raum hatte. Trotz der jüngsten Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums wird der Bedarf des Landes an Kohlenwasserstoffen in naher Zukunft weiter steigen.

Bis in die 1990er Jahre waren die Informationen über die Ölreserven des Landes ein Staatsgeheimnis; erst jetzt können die Bürger von China auch mit dem Öl handeln, da es solche Programme wie Öl Profit App gibt. Darüber hinaus sollte zwischen potenziellen und nachgewiesenen Reserven unterschieden werden. Bislang mussten sich die Experten auf die von China bereitgestellten Daten verlassen. Nach diesen Angaben verfügt China über nachgewiesene Ölreserven von 5,3 Mrd. Tonnen an Land und vier Mrd. Tonnen offshore im Pazifik.

Obwohl China nicht genug Öl für den eigenen Bedarf produziert, exportiert es seit einiger Zeit sogar einen Teil des Öls (hauptsächlich nach Japan und ein wenig nach Nordkorea und Vietnam). Die Ausfuhren sind jedoch seit 1980 kontinuierlich zurückgegangen: So exportierte China 1986 z.B. 28,4 Mio. Tonnen Rohöl, während dieser Indikator 1999 nur noch 8,3 Mio. Tonnen betrug.

Die Gesamtlänge der wichtigsten chinesischen Ölpipelines beträgt mehr als 10.000 Kilometer. Eine dieser Leitungen ist die Pipeline, die die Lagerstätte Tsaidamsky (Stadt Golmud) mit Tibet (Stadt Lhasa) verbindet. Seine Länge beträgt 1.080 Kilometer.

Die größte Gruppe von Ölfeldern des Landes befindet sich im Nordosten des Landes, in den Flussgebieten des Liaohe und des Song Huazian (das Sunliao-Ölbecken). Diese ölhaltige Provinz umfasst die Ölfelder Changwuo, Daqing, Daqing-E, Xinzhou, Shengping, Gaoxi, Songpantong, Changqunlin und Putaohua-Abobaota. Die Gesamtreserven in dieser Region wurden auf 800 Mio. bis eine Mrd. Tonnen „Schwarzes Gold“ geschätzt, aber die intensive Erschließung hat die Reserven dieser Felder erheblich reduziert.

Unweit der Daqing-Feldgruppe befindet sich ein weiteres chinesisches Feld – Liaohe, das Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts jährlich bis zu zehn Mio. Tonnen „Schwarzes Gold“ produzierte. In der Nähe befindet sich auch ein Feld namens Fuyu mit einer Jahresproduktion von bis zu zwei Mio. Tonnen pro Jahr.

Die Daqing-Ölfelder sind über ein Pipelinesystem mit den Häfen von Qingdao und Dalian sowie mit der chinesischen Hauptstadt Peking, der Provinz Anshan und dem Dagang-Feld (dem größten in Nordchina) verbunden. Das Dagang-Feld produzierte Ende des vergangenen Jahrhunderts bis zu 3,5 Mio. Tonnen Rohöl pro Jahr.

Die berühmtesten Felder in Ostchina sind Shengli. Zu dieser Gruppe gehören Ölfelder wie Gudong, Jingqiu, Chengdong, Ihezhuang, Yangsanmu, Shento, Hekou gudao, Yunandongxin, Hajia, Chun Haozhen und Shandyan. Hier wurden jährlich bis zu 33 Mio. Tonnen Rohstoffe abgebaut. Shengli ist durch Hauptölleitungen mit den Städten Zhengzhou und Xinan verbunden. Auch in der ostchinesischen Provinz Hebei gibt es eine ölhaltige Region namens Jingzhong mit einer Jahresproduktion von bis zu fünf Mio. Tonnen.

In den südwestlichen Provinzen Chinas gibt es ebenfalls Ölvorkommen, die sich auf die Provinz Sichuan (nördlich von Chongqing) konzentrieren. Diese Felder werden Nanchong, Yingshan und Panlanchen genannt. Die Jahresproduktion beträgt hier etwa 2,3 Mio. In dieser Provinz Chinas förderten die Chinesen bereits im 6. Jh. v. Chr. Öl aus flachen Gruben mit Bambus.

In der Provinz Guangdong (Südchina) gibt es Öl in einem Feld namens Sanshui. Das Produktionsvolumen beträgt etwa zwei Mio. Tonnen Öl pro Jahr. In letzter Zeit setzt China große Hoffnungen auf seine nordwestlichen „Schwarzes Gold“-Vorkommen, die sich in der westlichen Region Xinjiang Uygur konzentrieren. Diese autonome Region umfasst Yuimen, Jungaria, Qinghai, Karamay, Turpan Hami und Tarim. Chinesische Experten schätzen, dass sich hier etwa 30 Prozent der gesamten Ölreserven Chinas befinden. Im Jahr 1997 produzierten die Unternehmen jährlich 16,4 Mio. Tonnen Rohöl, während diese Zahl im Jahr 2001 auf 23 Mio. Tonnen anstieg. Die größten Felder der Provinz liegen im Tarim-Becken.