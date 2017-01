Evangelische Jakobusschule Karlsruhe

„Gemeinsam lernen nach Montessori“, das ist der Grundsatz der Jakobusschule.

Man spürt, wie wichtig hier eine Gemeinschaft ist, die achtsam, friedlich und freundlich miteinander umgeht und gemeinsam miteinander lernt. Hier wird jedes Kind als Individuum verstanden, akzeptiert und gefördert; jeder lernt in seinem Tempo und hat ausreichend Zeit, sich sportlich und kreativ auszutoben oder auch einmal ganz für sich zu sein.

Wie in der Montessori-Pädagogik üblich, ist der Unterricht „zum Anfassen“; die Schule schafft den Spagat zwischen Bildungsplan und alternativer Pädagogik, um einen Weg zu bewältigen, den jedes Kind in seiner eigenen Geschwindigkeit und als Teil eines Ganzen beschreiten darf. Wer mehr erfahren und die Schule von innen kennenlernen will, ist herzlich eingeladen zum Infonachmittag der Gemeinschaftsschule am Fr, 20.1. von 14-17 Uhr in der Sengestr. 7! -bes