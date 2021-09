Experiments In Arts And Economics

Kunst trifft Wirtschaft.

Drei Tage lang denken und tüfteln ExpertInnen aus den oft so gegensätzlich verankerten Bereichen in einem experimentellen Workshop miteinander. Neue Ideen zu unternehmerischen Vorschlägen für das 21. Jahrhundert sollen dabei entstehen, wenn etwa die Professorin für Sustainable Business auf den forschenden Künstler oder die innovative Kreativ-Agentur In4Art trifft. Der Workshop richtet sich mit einer offenen Ergebnispräsentation und Diskussionsrunde auch an die Öffentlichkeit. -fd