Abgesagt: Fame Lab 2020

Hier werden Laborratten zu Rampensäuen!

Bei „Fame Lab“, dem zum zehnten Mal ausgetragenen globalen Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation, haben die besten Nachwuchswissenschaftler Deutschlands drei Minuten Zeit, ihre komplexen Forschungsthemen auf der Bühne so auf den Punkt zu bringen, dass es wirklich jeder kapiert.

Zur Veranschaulichung sind nur Dinge erlaubt, die am Körper getragen werden können – vom Wasserglas bis zum Gorillakostüm. Aus dem gesamten Bundesland treten Wissenschaftler mit ihren Vorträgen gegeneinander an, um sowohl das Publikum als auch die Fachjury zu überzeugen; den beiden Gewinnern des Vorentscheids winkt die Teilnahme am „Fame Lab“-Deutschland-Finale. -pat