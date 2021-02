Fame Lab 2021

Vom Labor auf die Bühne.

Wissenschaft und Unterhaltung – zwei Welten treffen aufeinander? Weit gefehlt, denn schon seit einem Jahrzehnt tritt der internationale Wettbewerb „Fame Lab“ den Gegenbeweis an. Unter dem Motto „Raus aus dem Labor und ab auf die Bühne!“ gehen bei „Fame Lab Germany“ wieder die größten Talente unterhaltsamer Wissenschaftskommunikation an den Start. Einer der Schauplätze ist dabei Karlsruhe, wo der südwestdeutsche Vorentscheid stattfindet.

Hierfür können sich alle NachwuchswissenschaftlerInnen ab 21 Jahren noch bis Mo, 15.2. unter www.famelab-germany.de anmelden. Egal, ob sie im Ingenieurs- oder Mint-Bereich oder in der Forschung arbeiten und in welchem Fachgebiet sie tätig sind. Ob Astronomie, Biologie, Biotechnologie, Chemie, Informationstechnologie, Mathematik, Medizin, Pharmazie, Physik oder Robotik – alles ist erlaubt. Wer die Besten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Hessen sind, entscheidet sich dann am 3.3. auf der Tollhaus-Bühne. Die Veranstaltung findet als Hybrid-Event statt und wird unter www.famleab-ka.de live gestreamt.

Auf die Nachwuchstalente wartet die Herausforderung, ihre komplexen Forschungsthemen in drei Minuten so auf den Punkt zu bringen, dass wirklich jeder versteht, um was es geht und dabei sowohl die Jury als auch das Publikum zu überzeugen. Zur Veranschaulichung sind ausschließlich Dinge erlaubt, die am Körper getragen werden können, angefangen beim Wasserglas bis hin zum Gorilla-Kostüm. Für den Gewinn des ersten und zweiten Platzes beim Vorentscheid winkt ein professionelles Medien- und Präsentationstraining in Berlin und die Teilnahme am „Fame Lab“-Deutschlandfinale. Wer dieses für sich entscheidet, vertritt Deutschland dann beim internationalen Science-Festival vom 8. bis 13.6. in Cheltenham (UK). -ps/pat