Nach 30 Jahren Arbeit in Deutschland erfüllt sich Hüseyin seinen großen Traum: eine Eigentumswohnung in Istanbul.

Um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben. In ihrem Familienroman „Dschinns“ erzählt die gebürtige Karlsruherin Fatma Aydemir über die Geheimnisse, Wünsche und Wunden von sechs grundverschiedenen Menschen, die zufällig miteinander verwandt sind. Voller Wucht wirft die Taz-Redakteurin dabei den Blick auf die Gesellschaftsgeschichte vergangener Jahrzehnte und weit voraus. -fk