FDFP: Digitaler Infoabend

Alles Wissenswerte über die dreijährige praxisintegrierte Ausbildung zum/r Staatlich anerkannten ErzieherIn und über das einjährige Berufskolleg für Sozialpädagogik erhalten Interessierte.

Ob Schulabgänger oder Quereinsteiger – beim digitalen Infoabend der Freien Dualen Fachakademie für Pädagogik. An den FDFP-Standorten Karlsruhe, Stuttgart und Fellbach lernt man im Wechsel zwischen praktischen und theoretischen Phasen.

Und weil die FDFP in Ba-Wü außerdem über 40 Kinderhäuser betreibt, können künftige Fachschüler den Praxisteil auch in einer hauseigenen Einrichtung absolvieren. Wer noch nicht alle Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt, besucht in Fellbach (z.B. direkt nach der Realschule) vorab ein einjähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik. -pat