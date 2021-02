FFF: Wer kann Klimagerechtigkeit?

Fridays For Future Ba-Wü versammelt am Do, 25.2., 20 Uhr, Landtagswahl-KandidatInnen zu einer Podiumsdiskussion; am Sa, 27.2., 16 Uhr, diskutiert man mit Karlsruher Kandidierenden über den Klimaschutz im Ländle.

Beide Diskussionen werden via Livestream auf dem Youtube-Kanal von Fridays For Future Baden-Württemberg ausgestrahlt. Denn FFF-Bewegung hat die anstehenden Landtagswahlen zu „Klimagerechtigkeitswahlen“ erklärt. Mit dem Klima-Wahl-Check bewerteten sie bereits die Wahlprogramme der Parteien nach ihren Ambitionen im Klimaschutz, nun sollen auch die Politiker zeigen, was sie in Sachen Klimagerechtigkeit zu bieten haben. Die dominierenden Themen des Abends werden vor allem der Strom und Wärmebereich, Verkehr und Bau sein. Die Organisatoren betonen, dass auch die anderen Sektoren wie die Landwirtschaft nicht zu vernachlässigen seien auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dafür sei die nächste Legislaturperiode entscheidend: „Wenn die weltweiten Treibhausgase in den nächsten fünf Jahren nicht sinken, werden wir Mitte des anstehenden Jahrzehnts die 1,5-Grad-Grenze überschritten haben. Die Wahrscheinlichkeit, Kipppunkte zu überschreiten würde signifikant ansteigen und die Erde könnte somit in eine Heißzeit katapultiert werden. Die Frage ist nicht, ob wir Klimaschutz brauchen, sondern wie wir ihn umsetzen“, so die Aktivisten. Eben diese Frage solle im Zentrum der Podiumsdiskussion stehen. -ps/pat