Freie Duale Fachakademie für Pädagogik

Wie man „Einen krisensicheren Beruf mit Zukunft“ ergreift, erläutert der Infoabend zur praxisintegrierten ErzieherInnen-Ausbildung an der Freien Dualen Fachakademie für Pädagogik.

Dabei berichten Schüler und Dozenten der FDFP über den Lern- und Lehralltag, in dem sich Theorie- und Praxisphasen im Blockmodell abwechseln und mit innovativen Lernmethoden von Projektarbeit bis webbasierten Selbstlernphasen alles für die qualifizierte pädagogische Arbeit mit den Jüngsten der Gesellschaft an die Hand geben. Nach der Mittleren Reife werden im einjährigen Berufskolleg für Sozialpädagogik grundlegende Fachkompetenzen erlernt und erste praktische Erfahrungen gesammelt, z.B. in einer „element-i“-Einrichtung.

Auch Quereinsteiger, die bereits einen anderen Beruf (sei es etwas Handwerkliches, Theaterpädagogik oder das Musizieren) erlernt haben und diese Erfahrungen Kindern näherbringen möchten, erhalten in einer individuell zugeschnittenen Qualifizierungsmaßnahme alles Nötige, um in den ErzieherInnenberuf zu wechseln – mit einer fairen Vergütung ab dem ersten Tag. -pat