Fünf Tipps für einen perfekten ersten Abend im Casino

Der erste Casinobesuch ist für die allermeisten Spieler ein Erlebnis, das sie noch lange in Erinnerung behalten werden.

Ob die Erinnerungen überwiegend gut oder schlecht ausfallen, hängt zu einem großen Teil von der Vorbereitung ab. Als Anfänger können die Verhaltens- und Spielregeln schnell überfordern. Mit den fünf von uns zusammengestellten Tipps für den ersten Abend im Casino gelingt es Ihnen, sich gut in der neuen Situation zurechtzufinden und Ihre Zeit in der Spielhalle in vollen Zügen zu genießen.

1. Das richtige Casino wählen

Welche Casinos für Ihren ersten Besuch in so einer Spielstätte in Frage kommen, hängt davon ab, wo Sie sich befinden. Überlegen Sie sich im Vorfeld, wie weit Sie maximal fahren möchten und ob Sie mit dem eigenen Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Meistens kommen aufgrund der Entfernung ohnehin nur zwei bis drei Casinos in die engere Auswahl. Das sieht beim Spielen im Internet natürlich ganz anders aus, denn hier können Sie die verfügbaren Anbieter ganz einfach auf dem Computer oder dem Handy aufrufen, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen. Wer das beste Online Casino sucht, wird daher deutlich mehr Schwierigkeiten haben, sich für einen bestimmten Anbieter zu entscheiden.

Aber auch beim Suchen nach einem passenden niedergelassenen Casino sollten Sie sich seine Website in Ihrer Nähe genau anschauen. Wenn Sie anhand des Internetauftritts bereits ein gutes Gefühl haben, ist das ein wesentlicher Pluspunkt.

Die kleinen Casinos sind nicht immer die beste Wahl

Viele Anfänger haben die Befürchtung, dass sie in einem großen Casino die Übersicht verlieren und sich hilflos fühlen könnten. Daher fällt die Entscheidung oft auf eine kleinere Spielhalle. Das kann prinzipiell eine gute Wahl sein, denn in vielen Fällen ist die Atmosphäre in den kleinen Casinos tatsächlich sehr angenehm und neue Gäste sind sehr willkommen.

Es gibt allerdings auch Nachteile in sehr kleinen Casinos, die Ihnen bewusst sein sollten: Oft kennen sich die BesucherInnen dieser Spielhalle untereinander und sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Grade am Pokertisch kann dies für die Neulinge zu unangenehmen Gefühlen führen. Aber auch bei anderen Tischspielen oder im Automatenbereich kann es passieren, dass sich der neue Gast eher einsam fühlt. Dazu kann es natürlich auch in einem großen Casino kommen; dort ist aber viel mehr Auswahl vorhanden und es werden sich höchstwahrscheinlich Spielbereiche finden, in denen Sie sich wohlfühlen. Außerdem sind in diesen Casinos deutlich mehr Gäste von außerhalb vertreten, so dass es auch anderen Spielern wie Ihnen gehen wird. Schnell finden sich so Gesprächspartner.

2. Den Dresscode beachten

Die Kleiderordnung in den Casinos fällt unterschiedlich aus. Während es Spielstätten mit sehr edlem Ambiente und strengem Dresscode gibt, genügt in anderen Casinos gepflegte Freizeitkleidung. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch im Casino, ob Sie ein Sakko oder ein Abendkleid benötigen und ob es weitere Anforderungen an die Kleidung der Gäste gibt.

Auf der Website der einzelnen Spielhallen sind i.d.R. Angaben zum Dresscode zu finden. Sollten dort keine Informationen vorhanden sein, empfiehlt es sich, im Casino anzurufen. Verlassen Sie sich nur dann auf Informationen von Dritten, wenn Sie diesen vertrauen und die Informationen aktuell sind. Wer ein bestimmtes Casino das letzte Mal vor fünf Jahren besucht hat, kann keine verlässlichen Informationen darüber liefern, welche Details dort heute beachtet werden müssen.

3. Ein festes Budget einplanen

Spielen Sie nicht im Casino, ohne vorher das Budget für den Abend genau geplant zu haben. Natürlich kann es sein, dass Sie bereits nach kurzer Zeit eine große Summe gewinnen und daher gar nicht viel Geld riskieren müssen. Darauf sollten Sie sich aber nicht verlassen. Überlegen Sie genau, wie hoch der maximale Verlust an dem Abend sein darf. Mehr Geld sollten Sie auf keinen Fall setzen. Indem Sie sich über Ihre finanziellen Möglichkeiten und Pläne stets im Klaren sind, laufen Sie nicht Gefahr, sich im Eifer des Spiels zu übernehmen. So lässt es sich viel entspannter spielen, auch wenn Sie mal mit einer Pechsträhne zu kämpfen haben.

Wie viele Jetons sollen Spieler zu Beginn an der Kasse kaufen?

Es ist nicht immer leicht, beim Spielen den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten. Einige Einsteiger schreiben genau mit, wie viel Geld sie gegen Jetons eingetauscht haben. Das ist zwar durchaus eine Möglichkeit, es gibt aber eine deutlich einfachere Lösung: Kaufen Sie sich für Ihr gesamtes Budget, das Sie für diesen Abend festgelegt haben, nach dem Betreten des Casinos Chips an der Kasse. Natürlich ist es nicht das Ziel, alle diese Chips zwingend zu nutzen. Indem Sie sich aber von vornherein vornehmen, nur ein einziges Mal pro Abend Jetons zu kaufen, geraten Sie aber nicht in Versuchung, wenn Sie tatsächlich Ihr Maximum erreichen sollten. Keine Angst: Genau wie Sie Ihre Gewinne später wieder an der Kasse gegen Bargeld tauschen können, können Sie auch die nicht verwendeten Jetons am Ende einfach wieder zurücktauschen.

4. Die Spielregeln lernen

Sowohl bei Gesellschaftsspielen, Computerspielen und natürlich auch bei den Spielen im Casino gibt es Spielregeln, die Sie kennen sollten, bevor Sie an den betreffenden Games teilnehmen. Die Regeln zu den angebotenen Tischspielen sind in vielen Casinos in Form eines Flyers erhältlich. Auch wenn Sie sich generell bereits ein wenig auskennen, ist es sinnvoll, sich diese Flyer anzuschauen, denn viele Tischspielklassiker werden in unterschiedlichen Casinos in verschiedenen Varianten gespielt.

Noch besser ist es aber, sich bereits zuhause mit den Regeln der Spiele vertraut zu machen. So müssen Sie nicht mehr lange überlegen, wenn Sie sich dann tatsächlich am Tisch befinden und Ihre Einsätze platzieren. Zu lange sollten Sie das Spiel am Tisch aus Rücksicht auf die anderen Gäste zwar nicht aufhalten, sollte jedoch die ein oder andere Frage aufkommen, sind die Dealer und Croupiers normalerweise gerne bereit, Ihnen weiterzuhelfen.

An den Spielautomaten gibt es keinen Spielleiter. Hier sind Sie daher noch ein wenig mehr auf sich gestellt. Dank der relativ einfachen Regeln und der Auszahlungstabellen, die Sie an jedem der Slots aufrufen können, finden sich hier aber auch Menschen gut zurecht, die zum ersten Mal ein Casino besuchen.

5. Pausen einlegen

Natürlich stellt das Spielen einen wesentlichen Aspekt bei einem Casinobesuch dar. Es ist aber längst nicht das Einzige, was den Abend im Casino so besonders macht. An der Bar können Sie bspw. einen leckeren Cocktail genießen und mit anderen Gästen ins Gespräch kommen. In vielen größeren Casinos gibt es sogar integrierte Restaurants, sodass es sich durchaus lohnt, hungrig zu kommen.

Pausen dienen aber nicht nur dazu, Hunger und Durst zu stillen. Sie helfen Ihnen auch, sich anschließend wieder besser auf das Spiel zu fokussieren. Insbesondere während einer Pechsträhne kann es helfen, kurz zu pausieren und an etwas anderes zu denken. So geraten Sie nicht so schnell in Versuchung, zu viel Geld auf einmal zu setzen, um die Verluste wieder hereinzuholen. Aber auch nach hohen Gewinnen ist eine Pause ratsam. Es kann nämlich passieren, dass durch den gewonnenen Geldbetrag das Gefühl für den „richtigen“ Einsatz verlorengeht. Viele Spieler lassen sich durch den Gewinn dazu verleiten, zu hoch zu setzen und können auch hohe Gewinnsummen dadurch schnell wieder verlieren. Mit einer Pause bekommen Sie einen klaren Kopf und können anschließend wieder konzentriert ins Spiel einsteigen.

Viel Spaß im Casino!

Wir hoffen, dass Ihr erster Casinobesuch durch unsere Tipps zu einem tollen Erlebnis wird. Genießen Sie den Abend! Wir drücken die Daumen, dass Sie sich am Ende nicht nur über einen schönen Abend, sondern auch über einen Gewinn freuen dürfen.