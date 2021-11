Fünf Tipps für mehr Bewegung im Herbst & Winter

Wenn es draußen ungemütlich und kalt ist, fällt es den meisten Menschen eher schwer, sich ausreichend zu bewegen.

Das Joggen im Park, Schwimmen im See oder Spazieren in der Natur kostet Überwindung. Dennoch ist es gerade mit Einbruch der dunklen Jahreszeit wichtig, ausreichend Sonne und frische Luft zu tanken, um die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken. Noch dazu hebt Sport die Stimmung und trägt so dazu bei, Herbstmüdigkeit vorzubeugen. Die folgenden Tipps sollen dabei helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden und aktiv durch die dunklen Tage zu kommen.

Bewegen Sie sich mehr im Alltag

Bewegung muss nicht unbedingt heißen, stundenlang schweißtreibende Workouts im Fitnessstudio zu absolvieren. Eine Möglichkeit, sich im Alltag mehr zu bewegen, ist es, täglich 10.000 Schritte zu gehen. Die können Sie überall „sammeln“ – beim Einkaufen, beim Aufräumen oder auf dem Weg zur Arbeit. Schrittzähler-Apps helfen dabei, einen Überblick zu behalten und können motivieren, doch noch einmal nach draußen zu gehen, wenn man das Tagesziel noch nicht erreicht hat. Außerdem bringen sie Sie ganz automatisch dazu, einen aktiveren Lebensstil zu etablieren.

Suchen Sie sich Gleichgesinnte

Wenn Sie nur mit sich selbst zum Sport verabredet sind, wird die Verlockung groß sein, sich auch bei kleineren Ungelegenheiten davor zu drücken. Wenn Sie jedoch mit einem Sportpartner einen festen Termin ausmachen, schaffen Sie Verbindlichkeit. Noch dazu können Sie sich gegenseitig motivieren und stärken, wenn einer von Ihnen einmal einen schlechten Tag hat. Und zu guter Letzt ist es viel schöner, bei der täglichen Joggingrunde jemanden zum Reden zu haben, als immer einsam seine Runden zu drehen.

Finden Sie einen Sport, der Ihnen Spaß macht

Nur mit Disziplin wird es sehr schwer, die tägliche Portion Bewegung durchzuziehen. Zudem hebt es nicht unbedingt die Laune, wenn Sie sich ständig selbst zu etwas zwingen müssen. Viel nachhaltiger und zudem angenehmer ist es, wenn Sie eine Sportart finden, auf die Sie wirklich Lust haben. Ganz egal, ob Sie tanzen, mit Yoga anfangen oder joggen wollen – Hauptsache, Sie raffen sich von der Couch auf.

Legen Sie sich die richtige Kleidung zu

Um im Sommer draußen Sport zu treiben, benötigt man kaum mehr als ein gutes Paar Laufschuhe. Wenn es jedoch kälter wird, gestaltet sich die Sache etwas komplizierter. Sorgen Sie dafür, dass Sie für jedes Wetter gewappnet sind – egal ob für Regen, Kälte oder Wind. Besonders beim Sport ist es wichtig, in hochwertige Ausrüstung zu investieren, die vor Witterung schützt und möglichst atmungsaktiv ist. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann auch Secondhand-Kleidung kaufen. Sportschuhe allerdings sollten nur neu gekauft werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie ihre dämpfenden Eigenschaften verloren haben. Mit der passenden Ausstattung vermeiden Sie es, dass das Wetter Ihnen einen Strich durch die Rechnung macht.

Belohnen Sie sich

Dieser letzte Tipp gilt insbesondere für Tage, an denen Ihnen die Eigenmotivation fehlt. Egal, wie sehr Sie Ihren Sport lieben – diese Tage werden kommen. Dann ist es eine gute Idee, sich selbst eine Belohnung in Aussicht zu stellen, die man sich gönnt, wenn man sein Ziel erreicht hat. Das kann eine leckere heiße Schokolade sein, eine Auszeit mit der Lieblingsserie oder etwas anderes, was Ihnen Freude bereitet. Der Vorteil dieser gekonnten Selbstkonditionierung: Ihr Gehirn verknüpft irgendwann den Sport mit etwas Positivem – der Belohnung. Auf Dauer wird das Ihre Motivation stärken.