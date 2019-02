Gaby Hauptmann, geboren 1957 in Trossingen, lebt als freie Journalistin und Autorin in Allensbach am Bodensee.

Ihre Romane sind Bestseller und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und erfolgreich verfilmt. Ab April 2019 startet im SWR-TV ihre Talkshow „Talk am See mit Gaby Hauptmann“. „Die erfolgreichste deutsche Schriftstellerin“, so „Die Welt“, stellt ihr neues Buch „Plötzlich Millionärin - nichts wie weg!“ vor. Nichts wie weg ? Darum: Steffi steht das Wasser bis zum Hals. Was sie jetzt braucht, ist ein Sechser im Lotto. Und genau den hat sie! Erleichtert finanziert sie ihrem Sohn das Studium und tilgt die Schulden ihrer Schwester. Doch die findet, Steffi könnte mehr tun. Auch ihr Ex-Mann will Geld für seine neue Familie. Und plötzlich steht sie als die Egoistin da. Kurz entschlossen nimmt sie Reißaus und flieht nach Afrika, ihrem alten Sehnsuchtsland…