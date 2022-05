Die Ateliergemeinschaft Kulturbunker Daxlanden bietet in ihrem großen Raum unter dem Dach über dem Bunker von 1943/44 immer mal wieder Veranstaltungen an.

Auch Georg Felsberg las hier schon einmal. Nun tritt der ehemalige Fernsehreporter, Moderator und Redakteur der ARD unter dem Slogan „Falsche Vampire und andere merkwürdige, nicht nur heitere Geschichten aus Asien“ an. Geschichten über Menschen in Indien, Nepal, Bangladesch und Vietnam. Musikalische Begleitung kommt von Stefan Fretz und Klaus Schnitzler von der Karlsruher Band On A Fence. -rowa