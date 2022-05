Georg Felsberg liest hier zur Matineezeit über den Sturz eines Engels in Rom, einen Springteufel in Florenz und wilde Hunde in Douze, der Oasenstadt.

Dazu einen Wieselkaffee aus Vietnam, den teuersten Kaffee der Welt, weil jede Bohne erst einmal gefressen werden musste. Und es gibt Anmerkungen über den Schnurrbartkrieg in Gujarat sowie Merkwürdiges über Käfer aus Karlsruhe. -rowa